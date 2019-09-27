İstanbul'da bir banka şubesine giren silahlı kişi, yaklaşık 30 bin lirayı alarak kaçtı.
Soygun, Avcılar'da saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Banka şubesine giden bir kişi, çalışanları silahla etkisiz hale getirdi.
"Çocuğum hasta kusura bakmayın" diyen soyguncu yaklaşık 30 bin lira para alıp kaçtı.
Soyguncu bankadan çıktığı sırada bankanın güvenlik görevlisinin ateş ettiği fakat soyguncuyu durduramadığı öğrenildi.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Bankanın güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, soyguncuyu yakalamak için çevrede operasyonlara başladı.