AVM'ler ne zaman açılacak?

Corona virüs önlemleri kapsamında kapatılan alışveriş merkezlerinin (AVM) yeniden açılacağı tarihi Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından açıkladı.



Erdoğan toplantıda, "Giyim eşyası, ayakkabı, çanta, zücaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmeler, belirlenen şartlara uymak kaydıyla, 11 Mayıs'ta hizmete açılabilecek" dedi.

Buna göre Sağlık Bakanlığının ve Ticaret Bakanlığının belirlediği kurallara uyulması şartıyla alışveriş merkezleri 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek.