Ayasofya Camii'nde restorasyon: İbadet ve ziyarete açık olacak mı?

CAMİİ’NİN DİJİTAL İKİZİ ELDE EDİLDİ



Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün ortaklaşa çalışmalarında bugüne kadar, külliye içerisinde bulunan tüm yapılarla parseli çevreleyen bahçe duvarlarını ve külliyenin yakın çevresini kapsayan, bütüncül, yüksek çözünürlükte, ulusal koordinat sisteminde tanımlı nokta bulutu verisi oluşturuldu. Bu sayede Ayasofya Kebir Camii’nin dijital ikizi elde edildi.



II. Mehmet Türbesi'nin çatısındaki kurşun örtü değiştirildi, dış cephede kimyasal temizlik yapıldı. Türbe yapısı genelinde bulunan mermer saçak kornişleri ile sütun başlıklarında bulunan tahrip olmuş ve eksilmiş kısımların tümlemesi ile aleme altın varak yapıldı. II. Selim Türbesinde ise, kaldırılan kurşun örtünün yenilenmesi planlanıyor. Restorasyon çalışmaları kapsamında, kubbe dışlık imalatı yenilendi, aleme altın varak yapıldı. Muvakkithanede; iç cephe, kapı ve pencere raspaları ve kimyasal temizlik yapıldı, muhdes malzemeler söküldü. Kurşun çatı örtüsünün yenilenmesi ise devam ediyor. Çalışmalar kapsamında mikro ve hidrolik kireç enjeksiyonu da yapıldı.