Ayasofya'ya imam olarak atanan Prof. Dr. Mehmet Boynukalın kimdir?

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 23.07.2020 - 15:05
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "3 imam ve 5 müezzin arkadaşımızı inşallah Ayasofya Camiisi'ne atıyoruz" açıklamasında bulundu.
YENİ AYASOFYA İMAMI PROF. MEHMET BOYNUKALIN KİMDİR?
Mehmet Boynukalın, El-Ezher’deki lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi’nde İslam Hukuku alanında tamamladı. İngiltere’de bilimsel araştırmalar yaptı. Çalışma alanları; ilk dönem fıkıh usulünün oluşumu, fıkıh usulünde yenilenme tartışmaları, yazma eserlerin neşri.
Eğitim bilgileri:
Lisans, EL-EZHER ÜNİVERSİTESİ, İlahiyat, 1992
Yüksek Lisans, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995
Doktora, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999