Aydın’da Hatay Lezzetleri Festivali başladı

Aydın Ayter Fuar alanındaki Hatay gastronomi etkinliğinde kağıt kebabından tepsi kebabına, içli köftesinden oruk kebabına, biberliği ekmeğinden künefesine, salçasından biberine ve kırık yeşil zeytinine Hatay’ın onlarca yöresel zenginliği stantlardaki yerini aldı. Fuarın açılış gününde mehteran konserinin yanı sıra çocuklar için de renkli aktiviteler düzenlendi.



Aydınlı ziyaretçilerin Hatay lezzetlerine ilgisi yoğun olurken, fuar alanında kağıt kebabı yeme yarışması da yapıldı. En hızlı Hatay kağıt kebabını yiyen yarışmacıya 1000 TL para ödülü verildi.



Hatay esnafına destek amaçlı yapılan lezzet festivali, 5 Mart Salı gününe kadar ziyarete açık olacak.

