Aydın'da restoranda patlama: 7 ölü

Aydın'da bir restorandaki patlamada 7 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.



Olay saat 15.30 sıralarında Nazilli ilçesi Kıbrıs Caddesi'ndeki restoranda meydana geldi.

Restoranın mutfak bölümünde tüp değişimi sırasında büyük bir patlama oldu.

Patlamanın ardından yangın çıktı.



Bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi.



Aydın Valisi Hüseyin Aksoy 7 kişinin hayatını kaybettiğini, biri ağır 5 kişinin yaralandığını bildirdi.



Patlamanın ardından içeride bulunan 2 kişinin ise restoranın 2'nci katından atladığı öğrenildi.



Patlamanın ardından çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI, ÜÇ SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, olaya ilişkin Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını ve üç cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini açıkladı.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Bakan Bozdağ, patlamaya sebebiyet verdiği iddia edilen bir kişinin gözaltına alındığını da bildirdi.



Twitter'dan açıklama yapan Bozdağ şu ifadelere yer verdi:



''Aydın/Nazilli’de bir restoranda meydana gelen tüp patlaması sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Nazilli’ye ve Nazilli’de yaşayan vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı patlama hakkında adlî soruşturma başlatmıştır.



Soruşturma için Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, üç cumhuriyet savcısı görevlendirmiştir. Olay bütün yönleriyle soruşturulacaktır. Patlamaya sebebiyet verdiği iddia edilen kişi gözaltına alınmıştır. Rabbimiz, insanımıza ve ülkemize böylesine acı hadiseleri bir daha yaşatmasın.''