Aydınlatma direğine çarpan araçtaki sürücü yaşamını yitirdi

İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde, sürücü Mustafa Kaykusuz’un yaşamını yitirdiği belirlendi.



Olay yerindeki incelemenin ardından Kaykusuz’un cenazesi, otopsi için adli tıp kurumunun morguna götürüldü.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.