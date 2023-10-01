AYM Başkanı Arslan: AİHM kararına katılmıyoruz, bizim kararımız belli

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Meclis'te düzenlenen yeni yasama yılı resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Bir gazetecinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Yüksel Yalçınkaya kararına ilişkin sorusu üzerine Arslan, AİHM kararına katılmadıklarını söyledi. Arslan, "Anayasa Mahkemesinin kararı belli zaten. Dolayısıyla bizim kararımızdan farklı bir karar verdiler." dedi.



"AİHM kararları çok eleştiriliyor, özellikle terör örgütleri üyeleriyle ilgili aldığı kararlar. Çok fazla karar alındı mı son dönemde?" şeklindeki soru üzerine Arslan, "AİHM'in kararları kamuoyunda belli, tartışılıyor. Son karar da tartışılıyor. Ama neticede kararı Türkiye'de mahkemeler verecek. Yeniden yargılama sürecinde bakacağız. Bizim önümüze gelecek biz de o zaman karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.



NE OLMUŞTU?

Öğretmen Yüksel Yalçınkaya, 6 Ocak 2017'de Kayseri Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, "TCK 314/2 temelinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmakla" suçlanmıştı. Suçlamaya gerekçe olarak, "ByLock uygulaması kullanmak, Bank Asya'da hesap sahibi olma, FETÖ-PDY bağlantılı dernek ve sendikalara üye olmak, OHAL döneminde yayınlanan Kamu Personeline İlişkin Önlemlerle İlgili 672 nolu KHK kapsamında işten çıkarılmak ve gizli tanık ifadeleri gösterilmişti.



Yalçınkaya, 21 Mart 2017'de Kayseri Ceza Mahkemesi tarafından 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi. İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay'a yaptığı temyiz başvuruları reddedildi. AYM'ye yaptığı bireysel başvuru da kabul edilemez ilan edildi. Yalçınkaya, bunun üzerine 17 Mart 2020 tarihinde hak ihlali iddiasıyla AİHM'ye başvurdu.

AİHM, ByLock kullanmak, Bank Asya’da hesabı olmak ve gizli bir tanığın ifadesiyle mahkum olan öğretmen Yüksel Yalçınkaya'nın açtığı davada Türkiye’nin insan hakları ihlalinde bulunduğuna hükmetmişti.