AYM'ye HDP'nin hazine yardımına bloke başvurusu

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'ye seçim yılı dolayısıyla ödenen Hazine yardımına tedbir konulmasını talep etti.



Başvuruda, HDP'nin 14 Mayıs'taki genel seçimlere katılmadığı hatırlatıldı. Bu kapsamda, seçim yılı dolayısıyla fazdadan ödenen 400 milyon 228 bin liralık Hazine yardımına bloke konulması istendi.



HDP'nin kapatılması istemli davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına 5 Ocak'ta tedbiren bloke konulmasına karar verilmişti. HDP'nin itirazı üzerine bloke kararı Anayasa Mahkemesi taarfından kaldırılmıştı.