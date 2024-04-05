Ayşe Ünlüce kimdir? Eskişehir yeni Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Ayşe Ünlüce, 1970 yılında Eskişehir'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Eskişehir'de, lisans eğitimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı.

Çalışma hayatına ağır ceza hakimi olarak başlayan, daha sonra avukatlığa dönen Ünlüce, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen tarafından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine atandı.



Aralık 2023'te Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğinden emekli olan Ünlüce, iki çocuk annesi.