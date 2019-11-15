Ayşenur davasına mahkeme direndi

Antalya'da, 1997'de doğan Ayşenur G., 6 ve 10 yaşındayken amcasının oğlu Selahattin S. (30) tarafından istismara uğradı.

Ayşenur G., istismardan kurtulabilmek için 2015'te Mustafa G. ile evlendi. Selahattin S., "Elimde video ve fotoğraflar "var" diyerek kadına 3-4 kez istismarda bulundu.

Hürriyet gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre, Ayşenur G., 5 Nisan 2017'de ilk önce eşi Mustafa G.'ye, ardından babası Mustafa S. ve kardeşi Mehmet S.'ye yaşadıklarını anlattı.

SANIK "İFTİRA ATILDI" DEMİŞTİ

Üç gün sonra, 8 Nisan'da evinde intihar etti. Tutuklanan Selahattin S., Ayşenur G.'yi aramadığını, numarasını bilmediğini, amcasıyla arasındaki tarla davası nedeniyle kendisine iftira atıldığını iddia etti. İncelemede, Selahattin S. ile Ayşenur G. arasında 2014-2017 yılları arasında 1612 mesaj ve arama kaydı bulunduğu anlaşıldı.

Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 14 Aralık 2017'de biten davada, Selahattin S.'ye nitelikli cinsel istismar suçundan 14 yıl hapis cezası verildi. İtiraz üzerine dosya Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesi'ne geldi.



"ADALET ADINA BİR ŞANS"

Daire, 24 Haziran 2019'da oyçokluğuyla verdiği kararda "olayın tek tanığı olan mağdurenin intihar etmesi sonucu dinlenemediği” belirtildi. Selahattin S.'nin beraatına karar verilmesi gerektiği kaydedildi. Selahattin S. aynı gün tahliye oldu.

Davaya dün Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Mahkeme verdiği 14 yıllık cezada direndi ve Selahattin S.'yi tekrar tutukladı. Avukat Müge Gezginci, “Bu karar adaletin sağlanması adına bir şanstır. Çok sevindik" dedi.

