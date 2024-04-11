Ayvalık açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ayvalık açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun bulunduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine bölgeye TCSG-28 Sahil Güvenlik Botu gönderildi.



Ege Denizi'nde hareket halindeki lastik bota ulaşan ekipler, 6'sı çocuk 16 düzensiz göçmeni yakaladı.



Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler, yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımda bulunulmasının ardından İl Göç İdaresine gönderildi.