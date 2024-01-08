Babasına kızıp evi ateşe verdi, kardeşi öldü

R.A. OLAYDAN SONRA ORTADAN KAYBOLDU



Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, yangın çıktığı sırada evde bulunan ve kaldırıldığı hastanedeki tedavisi sonrası taburcu edilen Narges A.’nın ağabeyi R.A.’nın olayın ardından ortadan kaybolduğunu fark etti.



R.A.’nın kardeşinin cenazesine katılmadığını da tespit eden ekipler, 3 Ocak’ta baba Dadallah A., anne Fetamef A. ve şüpheli R.A.’yı gözaltına aldı.



Sorguda, çevresindekilerle de sık sık sorun yaşadığı belirtilen R.A.’nın babası ile tartıştıktan sonra benzin dökerek evi ateşe verdiği ortaya çıktı.



Kardeşinin ölümüne neden olan R.A., işlemleri sonrası kasten öldürme suçundan tutuklandı.



Baba Dadallah A. ile anne Fetamef A. hakkında de yalan beyan verdikleri gerekçesiyle suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan soruşturma başlatıldı.