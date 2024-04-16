Bağcılar’da 5 aracın karıştığı kaza: 3 yaralı

İstanbul Bağcılar’da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.



Kaza, sabah saatlerinde Bağcılar-Batışehir yolunda meydana geldi.



Edinilen bilgilere göre, bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 araç kazaya karıştı.



İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralanan 3 kişiyi hastaneye sevk etti.



Araçların çekici ile yoldan çekilmesinin ardından trafik normale dönerken polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı.