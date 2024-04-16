Bağcılar’da 5 aracın karıştığı kaza: 3 yaralı

İstanbul Bağcılar’da bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Bağcılar’da 5 aracın karıştığı kaza: 3 yaralı

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Bağcılar’da 5 aracın karıştığı zincirleme meydana geldi.

Kaza, sabah saatlerinde Bağcılar-Batışehir yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 araç kazaya karıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralanan 3 kişiyi hastaneye sevk etti.

Araçların çekici ile yoldan çekilmesinin ardından trafik normale dönerken polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı.

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