Bağcılar’da 5 aracın karıştığı kaza: 3 yaralı

İstanbul Bağcılar’da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kaza, sabah saatlerinde Bağcılar-Batışehir yolunda meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 araç kazaya karıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralanan 3 kişiyi hastaneye sevk etti.
Araçların çekici ile yoldan çekilmesinin ardından trafik normale dönerken polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı.
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