Bağcılar'da otomobil taşıyan TIR alt geçide sıkıştı

Olay, Yüzyıl Mahallesi'nde dün saat 20.00 sıralarında Hüseyin Karaaslan Caddesi'nde meydana geldi.
Otomobil taşıyan TIR, Hüseyin Karaaslan Caddesi'nden Göztepe Mahallesi'ne doğru seyir halindeyken alt geçite sıkıştı. TIR, şoförün çabaları sonucunda geri geri manevra yaparak sıkıştığı yerden kurtarıldı.
TIR'ın sıkışması nedeniyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Bazı sürücüler TIR'ın sıkışması nedeniyle kapanan alt geçitten ters yöne girerek ilerledi.
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