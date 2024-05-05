Oğlunun gözü önünde maganda kurşunuyla ölmüştü: Son yolculuğuna uğurlandı

Adana'da oğlu Talha’yı dil kursuna bıraktıktan sonra otomobiliyle evine dönerken diğer oğlu Kayra’nın gözleri önünde maganda kurşunuyla ensesinden vurularak hayatını kaybeden Hayriye Derin’in cenazesi toprağa verildi.

Oğlunun gözü önünde maganda kurşunuyla ölmüştü: Son yolculuğuna uğurlandı
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Merkez Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi'nde dün düzenlenen silahlı saldırıda yaralandıktan sonra sevk edildiği hastanede yaşamını yitiren 3 çocuk annesi Hayriye Derin'in (43) cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Derin'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'na defnedildi.

Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

"FAİLLERİN EN KISA ZAMANDA YAKALANACAĞINI ÜMİT EDİYORUZ"

Derin'in kayınbiraderi İbrahim Derin, gazetecilere, yengesinin 12 yaşındaki oğlunu kursa bıraktıktan sonra 7 yaşındaki diğer oğluyla eve dönerken olayın gerçekleştiğini söyledi.

Saldırının, yengesinin evine yaklaşık 300 metre uzaklıkta meydana geldiğini belirten Derin, büyük üzüntü yaşadıklarını anlattı.

Derin, yakınlarına sabır dileyerek, "İnşallah bir daha kimsenin başına bu tür olay gelmez. Bu yönde tedbirlerin en iyi şekilde alınmasını, kimsenin karşısına böyle bir olayın çıkmamasını ümit ediyoruz. Faillerin de inşallah en kısa zamanda yakalanacağını ümit ediyoruz." dedi.

NE OLMUŞTU?

Motosikletli 2 kişi, Mücahitler Caddesi'ndeki işletmeye silahlı saldırı düzenlemiş, kurşunlardan biri,  otomobiliyle olay yerinden geçen sürücü Hayriye Derin'in ensesine isabet etmişti. Otomobil de karşı şeritten gelen 01 M 0262 plakalı minibüse çarparak durabilmişti.

Yaralanan Derin, 112 Acil Sağlık ekibince kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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