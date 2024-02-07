Bağdat Caddesi'nde pankartlı protesto yapan Aydınalp'e 1 yıla kadar hapis cezası istemi

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde geçen aralık ayında bikini giyerek pankartlı protesto gösterisi yapan Melisa Yaren Aydınalp hakkında istenen ceza belli oldu.



Aydınalp'le ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı.



İddianamede, Melisa Yaren Aydınalp'in uygunsuz kıyafet ile kamuya açık alanda elinde "Memelere özgürlük" pankartı ile Bağdat caddesinde çekilen video görüntüleri ve bir vatandaş tarafından yapılan ihbar ile soruşturmanın başlatıldığı anlatıldı.



Şüpheli Melisa Yaren Aydınalp ifadesinde protesto hakkını kullandığını, vücudunun mahrem yerlerinin açıkta olmadığı, hayasızca her hangi bir hareketinin bulunmadığı ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi.



6 AYDAN 1 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Melisa Yaren Aydınalp'in "Hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.



Bağdat Caddesi’ndeki protestolarıyla dikkat çeken kadına yurt dışına çıkış yasağı Haberi Görüntüle NE OLMUŞTU? Bağdat Caddesi’nde Aydınalp, bikini giyerek protesto yürüyüşleri gerçekleştirdi.



Protesto esnasında bir kişi Aydınalp’e tepki göstererek elindeki pankartı yırttı. Pankartın yırtılmasının ardından ikili arasında sözlü tartışma yaşandı.



Olay sonrasında Melisa Yaren Aydınalp hakkında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Aydınalp, Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne getirildi. Hayasızca hareketlerde bulunma suçlamasıyla hakimliğe sevk edildi.



Protestocu kadın hakimlikteki sorgusunda, protesto hakkını kullandığını söyledi. Aydınalp, “Vücudumun herhangi bir mahrem yeri açıkta değildi. Hayasızca bir hareketim olmadı. Ne zaman bu şekilde normal kıyafetlerimle de yürüyüş yapsam gözaltına alınıyorum. Bu durum benim eğitim öğretim hayatımı da aksatıyor.” ifadelerini kullandı.



Mahkeme, Aydınalp’i, yurtdışı çıkış yasağı ve 3 ay boyunca pazartesi ve perşembe günleri en yakın kolluk birimine imza atma şartıyla serbest bırakıldı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin