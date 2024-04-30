Liseden atılan öğrenci okul müdürünü bıçakladı

Diyarbakır’da B.A.Y. (17), liseden atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü Hüseyin Oruç’u 2 yerinden bıçaklayarak yaraladı.

Liseden atılan öğrenci okul müdürünü bıçakladı

Olay, öğleden sonra Kayapınar ilçesi Ali Emiri Anadolu Lisesi’nde meydana geldi.

B.A.Y., bir süre önce okuldan atıldığı liseye geldi. Burada B.A.Y. ile atılmasından sorumlu tuttuğu müdürü Hüseyin Oruç arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında B.A.Y., Hüseyin Oruç’u 2 yerinden bıçaklayarak kaçtı.

Liseden atılan öğrenci okul müdürünü bıçakladı - 1

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Oruç, ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kalçasından ve bacağından yaralanan müdürü Hüseyin Oruç’un hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis, B.A.Y.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada yaralamadan birçok suç kaydı bulunan B.A.Y.’nin okul müdürü Hüseyin Oruç’u daha önce de tehdit ettiği ortaya çıktı.

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