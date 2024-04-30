Adliye içerisindeki kavgaya polisten biber gazlı müdahale: 1 yaralı

Kavga, Yenişehir ilçesindeki Diyarbakır Adliyesi'nde meydana geldi.

Görülen bir dava için adliyeye gelen isimleri öğrenilemeyen taraflar koridorda karşı karşıya geldi. Yaşanan tartışma tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü.

Taraflar birbirlerine tekme ve tokat savurarak adliyeden dışarı çıkıp kavgaya devam etti. Bu arada bazı kişiler engellemeye çalışan polislere de saldırdı.