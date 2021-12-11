Bahçeli duyurdu: Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı kuruldu

'Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı' kurulduğunu duyuran MHP lideri Bahçeli, "Alparslan Türkeş'in mirası MHP'dir ve bundan böyle istismara izin verilmeyecektir" dedi.

Haberler - NTV Haber 11.12.2021 - 16:51

Bahçeli duyurdu: Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı kuruldu

MHP Genel Başkanı Akademisi Vakfı kurulduğunu bildirdi.

Bahçeli, "Bugüne kadar farklı partilerde, farklı oluşum ve organizasyonlar altında Merhum Başbuğumuz kıyasıya istismar edilmiş" dedi.

''Bu aşamada hoşgörü dönemi kapanmıştır. Bundan böyle gaye ve gerekçesi ne olursa olsun Merhum Türkeş Bey’in istismarına müsaade edilmeyecektir'' diyen MHP lideri şöyle devam etti:

''Türkeş soyadını kullanıp zillet değirmenine su taşıyanlara izin verilmeyecektir, bizden söylemesi yanlışa düşen sonuçlarına katlanır.''

Ankara'da Türkeş'i anma etkinliğinde yaşanan gerginliğin ardından MHP, Türkeş Vakfı kurma kararı almış, başkanın da Devlet Bahçeli olacağı duyurulmuştu.

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