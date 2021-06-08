Bahçeli: HDP'nin kapatılması AYM'nin namus borcudur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

MARMARA'DA DENİZ SALYASI SORUNU

Marmara Denizi'nde mart ayından itibaren baş gösteren deniz salyası istilasının çevre üzerinde bir kez daha fakat daha kararlı, daha dürüst, daha derinlikli düşünmeye yol açtığını kaydeden Bahçeli, bir çevre felaketiyle karşı karşıya olunduğunu söyledi.



MHP'nin parti programında çevre konusuna ayrı bir ehemmiyet verildiğine işaret eden Bahçeli, "Bu kapsamda temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamanın her insanın temel haklarından birisi olarak gördüğümüzü özellikle vurgulamak isterim. Bizim düşüncemize göre, çevre sorunlarını, kalkınma-çevre ikilemi yerine, akılcı bir koruma, kullanma ve geliştirmeyi öngören sürdürülebilir kalkınma modeliyle aşmak mümkündür" değerlendirmesinde bulundu.

''ÇEVRE FELAKETİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ''

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

''Marmara Denizi'nde baş gösteren deniz salyası istilası çevre üzerinde birkez daha fakat daha kararlı dürüst düşünmemize yol açmıştır. Büyük oranda kirli su ve tarımsal endüstriyel atıkların tesisi ile ortaya çıkan mikrobiyolojik varlıklar sahillerimize tutunmuştur. Bu kaygı verici tablodan her insanımızın rahatsızlık duyması normaldir. Deniz canlıların oksijeni kesilmektedir. Bir çevre felaketi ile karşı karşıya olduğumuz açıktır. Çevre demek aynı zamanda vatan demektir. Alınacak tedbirlere destek vereceğimizi kararlılıkla ifade ediyorum.

''SİYASİ ETİK YASASI SÜRATLE ÇIKARILMALI''

Çevre etiği ne kadar önemliyse siyasi etik kuralları da bir o kadar önemlidir. Dileğimiz Siyasi Etik Yasası'nın süratle çıkarılmasıdır. Dubaracı yüzler siyasette çok fazladır.

AHMET DAVUTOĞLU VE ALİ BABACAN'A TEPKİ



Türkiye'de başbakanlık yapmış bir şahsın kendisi ile birlikte mezara gitmesi gereken sırları döküp saçması bu devletin kimlerin elinde kaldığına bariz bir delildir. Gizlemesini bilmeyenin yönetmesi mümkün değildir. Serok Ahmet böyle biridir. Aynı şey selamsız Babacan için de geçerlidir. Serok için deniz bitmiştir. Gammaza lanet olsun.



''ORGANİZE SUÇ ŞEBEKELERİNE SÖZCÜLÜK YAPAN KÖKSÜZ MUHALEFET ANLAYIŞI VAR''

Organize suç şebekelerine sözcülük yapan onların iftiralarına taşeronluk eden köksüz muhalefet anlayışı karşımızdadır. Türk milleti zillete boyun eğmeyecek.CHP ve İP'in tarlaları sürülmüştür harman yerleri ateş altındadır.



HDP'YE YENİDEN KAPATMA DAVASI



Yargıtay AYM tarafından iade edilen HDP'nin kapatılmasını esas alan iddianamenin eksikliklerini giderek beklenen davayı dün tekrar açmıştır. Bundan sonra bütün gözler AYM'ye çevrilecektir. AYM'nin iddianameyi ikinci kez iade seçeneği kalmamıştır. HDP'nin kapatılması artık hukukun konusudur. Bu kanlı karanlık sayfa açılmamak üzere kapatılmalıdır.

''HDP'NİN KAPATILMASI AYM'NİN NAMUS BORCUDUR''



Bölücü milletvekillerinin dokunulmazlık dosyalarının TBMM'de görüşülüp karara bağlanması neden gecikmektedir? HDP terörizmin siyaset ayağıdır. HDP'nin kapatılması siyasetten kaydının silinmesi özellikle AYM'nin namus borcudur.

''TÜRKİYE'NİN ERKEN SEÇİM DİYE BİR GÜNDEMİ YOK''

Türkiye'nin erken seçim diye bir gündemi yoktur. Cumhur geleceğine sahip çıkacaktır.''