Bahçeli: Kiralardaki artışa sessiz kalamayız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Ekonomik güvenliğimiz, geleceğimiz yayılım ateşine tutulmuştur. Döviz fiyatlarındaki yükselişin önlenmesi için hükümet tedbir almaktadır.

Geri adım atmayacağız, aciz düşmeyeceğiz, Türkiye sevdamızdan ödün vermeyeceğiz. Fiyat artışlarının istikrar kazanacağına ve düşeceğine inanıyoruz. Vatandaşlarımızın kesesine dokunan ve şikayetlerinin yaygınlaşmasına neden olan fiyat artışlarının önünü arkasını dikkatle incelemek durumundayız.

FETÖ’cülerin ticaret hayatını zehirleyecek ekonomik istikrarın bozulması için arayış içinde oldukları bir gerçektir. Türkiye’yi ekonomik olarak zora sokan fiyat artışlarının geri planında bize göre Türkiye'den intikam almayı hedefleyen mihraklar vardır. FETÖ bu kumpasın tam ortasında bulunan maşadır.

Konut fiyatlarıyla birlikte, artışların gerçek sebebi nedir? Kiracılarla ev sahipleriyle aralarında çıkan tartışmaların, marketlerde soğandan patatese, bakliyattan diğer gıdalara varıncaya kadar artışın karşısında kim varsa suçludur.

Kiralardaki denetimsiz yükselişe sessiz kalamayız. Konut fiyatlarındaki artışı atıl vaziyette seyredemeyiz. Denetimleri sıklaştırarak, cebini dolduranları rezil etmeliyiz. Fırsatçıların yakasından tutup bedelini ödetmeliyiz.

Türk milleti sahte demokratlara aldanmayacak, aldırmayacaktır. Mazisinde karneyle ekmek verilen hüzün dolu yılların olduğu CHP'nin ve başındaki zatın konuşmaya yüzü bile yoktur. Milletimizin ve devletimizin yanında sapasağlam yerimizi alacağız.

Tasarlanmış kahramanlıklara karnımız toktur. Gaz yağı yokken haşhaş yağı kullanılan yıllar aklımızdan çıkmamıştır. Biz tarihten dersimizi aldık. Sabırla, sebatla, metanetle, dayanışmayla, bir ve beraberce zorlukları aşacağız. Kavga ve kutuplaşmadan beslenen firavunları Allah'ın izniyle mahçup edeceğiz.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ADIMI

NATO Genel sekreteri İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvurularının bir an önce tamamlanmasını istemiştir. ABD Başkanı üyelikleri için sabırsızlanıyor. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği konusundaki haklı itirazları dikkate alınmamıştır.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Türkiye'nin endişlerini görüşmeye hazır olduklarını söylemiştir. Laf kalabalığı vardır ama sonuç yoktur. Bu devletlere nasıl anlayış göstereceğiz.

Asıl gündem Türkiye'nin endişesini görüşmek değil kalıcı olarak gidermektir. İsveç, PKK'nın önde gelen silah tedarikçileri arasındadır. Dökülen şehit kanlarında İsveç ve Finlandiya'nın parmak izini nasıl yok sayacağız?

Hala sokaklarında teröristleri gezdiren bu devletlere nasıl anlayış göstereceğiz? İsveç bölücü terörün Kuzey Avrupa'daki kumanda odasıdır. İkinci Kandil Dağı, İsveç'tedir. İsveç'in NATO'ya girmesi nasıl mümkün olacak? Hiç kimse Türkiye'yi tehdit etmeye yeltenmesin.







