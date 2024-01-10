Bahçeli: Saldırgan en ağır şekilde cezalandırılmalı

MHP lideri Devlet Bahçeli, Fatih Camisi'nin imamına bıçaklı saldırı gerçekleştirilmesine tepki gösterdi.



Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Alçak saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasının yanı sıra, karanlık bağlantılarının aydınlatılacağına, provokasyon iklimi oluşturmanın arayışında olan mihraklara asla fırsat verilmeyeceğine yürekten inanıyorum." dedi.



Bahçeli, imam Galip Usta ile Bilal Erdem'e acil şifalar diledi.

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