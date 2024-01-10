Bahçeli: Saldırgan en ağır şekilde cezalandırılmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fatih Camisi imamına yönelik bıçaklı saldırıya "Alçak saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasının yanı sıra, karanlık bağlantılarının aydınlatılacağına, provokasyon iklimi oluşturmanın arayışında olan mihraklara asla fırsat verilmeyeceğine yürekten inanıyorum." diyerek tepki gösterdi.

Bahçeli: Saldırgan en ağır şekilde cezalandırılmalı
Fatih Camii saldırganı tutuklandı: Saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı

Fatih Camii saldırganı tutuklandı: Saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı

Haberi Görüntüle

MHP lideri , Fatih Camisi'nin imamına bıçaklı saldırı gerçekleştirilmesine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Alçak saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasının yanı sıra, karanlık bağlantılarının aydınlatılacağına, provokasyon iklimi oluşturmanın arayışında olan mihraklara asla fırsat verilmeyeceğine yürekten inanıyorum." dedi.

Bahçeli, imam Galip Usta ile Bilal Erdem'e acil şifalar diledi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...