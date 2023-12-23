Bahçeli: Şehitlerimizin kanları yerde kalmayacak

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kuzey Irak'ta şehit olan 6 asker için taziye mesajı yayımladı. ''Öfkemiz acımız kadar büyüktür.'' diyen MHP lideri Bahçeli, ''Şehitlerimizin dökülen kanları yerde kalmayacak, terörizmle mücadele sonuna kadar devam edecektir." ifadesini kullandı.

Bahçeli: Şehitlerimizin kanları yerde kalmayacak
Kuzey Irak'ta 6 şehit: Hain saldırı nasıl gerçekleşti?

Kuzey Irak'ta 6 şehit: Hain saldırı nasıl gerçekleşti?

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Genel Başkanı , Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda olan 6 asker için taziye mesajı yayımladı.

Bahçeli, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şehit Uzman Çavuş Alpay Aras-3 Operasyonu kapsamında harekat icra eden Hakkari 1. Dağ ve Komando Tugay Komutanlığına bağlı bir geçici üs bölgesine alçakça sızma girişiminde bulunan PKK'lı hainlerin hunhar saldırısında maalesef 6 vatan evladının şehit olduğunu, 6 vatan evladının da yaralandığını belirtti.

''ÖFKEMİZ ACIMIZ KADAR BÜYÜKTÜR''

Devlet Bahçeli, şunları kaydetti:

"Öfkemiz acımız kadar büyüktür. Bu şerefsizlerin kökünü her yerden kazımak mukaddes ve mukadder bir görevdir. Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler, yaralılarımıza şifa niyaz ediyor, kederli ailelerinin, milletimizin, silah arkadaşlarının, hülasa hepimizin başı sağ olsun diyorum. Hiç kimse endişe etmesin, şehitlerimizin dökülen kanları yerde kalmayacak, terörizmle mücadele sonuna kadar devam edecektir."

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