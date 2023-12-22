SON DAKİKA HABERİ: MSB duyurdu: Kuzey Irak'ta 6 asker şehit, 1 asker yaralı

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan ilk açıklamada, Irak’ın kuzeyinde terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda 3 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı bildirilmişti. Bakanlık'tan yapılan son açıklamada yaralı askerlerden 3'ünün kurtarılamayarak şehit olduğu bilgisi verildi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 7'ye yükseldi.

SON DAKİKA HABERİ: MSB duyurdu: Kuzey Irak'ta 6 asker şehit, 1 asker yaralı
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Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 22 Aralık Cuma günü bölücü terör örgütünün saldırısı ve sonrasındaki temasta 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını açıklamıştı.

Bakanlık yeni açıklamayla yaralı 4 askerden 3'ünün de şehit olduğunu duyurdu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Irak'ın kuzeyinde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta yaralanan 4 kahraman silah arkadaşımızdan 3'ü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükselmiştir. Operasyonlar devam etmektedir."

Açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, şehit aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine başsağlığı, yaralı askerlere acil şifa dileğinde bulunuldu.

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