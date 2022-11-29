Bahçeli'den '3 dönem cumhurbaşkanlığı' mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

MHP lideri Bahçeli, ''Millet İttifakı''nın ''Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" kapsamında hazırladığı anayasa çalışmasında Cumhurbaşkanı'nın 7 yıllığına bir kez seçilmesi önerisini eleştirdi.

''CUMHURBAŞKANI 3 DÖNEM SEÇİLEBİLSİN DERSEK NE YAPACAKSINIZ?''



Bahçeli, ''Bunların bir uykusunu da kaçırayım; 7 yıllık bir seçim yapılacakmış, cumhurbaşkanı bir defa görev yapacakmış. Biz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak 1 görevi tamamladık, ikincisine hazırlanıyoruz. Cumhur İttifakı milletin ittifakıysa 2 yetmez 3 olsun dersek ne yapacaksınız?'' diye konuştu.

HAREKAT MESAJI: ALAYI BİRDEN SİLİNDİR GİBİ EZİLMELİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye'nin kuzeyine olası kara harekatına ilişkin konuştu. Bahçeli, ''Münbiç, Tel Rıfat ve Ayn el-Arab mıntıkasında canlı terörist bırakılmamalıdır. Alayı birden ekin gibi biçilmeli, silindir gibi ezilmelidir'' dedi.

İSTİKLAL'DEKİ BOMBALI SALDIRI VE TERÖR OPERASYONLARI



Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:



''Beyoğlu İstiklal Caddesi saldırısından sonra bölücü terör örgütüne çok daha şiddetli bir darbe vurulmuştur. Temizlik ve imha harekatı kararlılıkla devam etmektedir. Sabır ve tahammülümüz kalmamıştır. Son günlerde bölücü terör örgütünün hain saldırılarında şehit olan kahramanlarımız yüreklerimize ateş düşürmüştür. Sorulacak hesapları namusumuzdur. Milletimizin başı sağolun.

SURİYE'NİN KUZEYİNE OLASI KARA HAREKATI

Münbiç, Tel Rıfat ve Ayn el-Arab mıntıkasında canlı terörist bırakılmamalıdır. Alayı birden ekin gibi biçilmeli, silindir gibi ezilmelidir. Cibilliyetsiz ekran yüzlerinden midemiz bulanmaktadır. Türkiye'nin ne zaman ve hangi şartlarda muhtemel kara harekatı yapacağının yetkisi olmayan kişiler tarafından dillendirilmesi güvenlik zaafıdır. Buna sınır konuşmalıdır. Masa başında cetvelle sınır çizen sömürgeci anlayışın açtığı dipsiz kuyuların kapatılması bir mecburiyettir.

''HİÇBİR HAİN TÜRKİYE'NİN YIKIMINI GÖREMEYECEK''



Hiçbir hain Türkiye'nin yıkımını göremeyecektir. Cumhur İttifakı sıkılmış yumruk gibidir. Devletimiz tarihimiz aradığı inancı gücü ve kararı Cumhur İttifakı'nda bulmuştur. Zillete karşı çıkanlar Cumhuriyet'in yeni yüzyılını Türk ve Türkiye Yüzyılı yapmak amacıyla harekete geçenler Cumhur İttifakı ile kenetlenmiştir. Sürekli arkamıza bakarak önümüzdeki engelleri görmemiz çok zordur. Zor ve zahmetli bir mücadele sağlam bir karakterin sonucudur. Terörün kökü kazınana kadar durmayacağız.



KONYA'DA BARINAKTAKİ KÖPEĞİN VAHŞİCE ÖLDÜRÜLMESİ

Konya'da bir meczubun hayvanlara yönelik saldırısı manevi değerlerin ayaklar altına alınmasının çok açık kanıtıdır. Her hayvan emanettir, tıpkı her insanın dünyada emanet olduğu gibi. Hayvanlara eziyet büyük bir vebaldir. Allah bütün canlılara merhamet edilmesini buyurmaktadır. Hayvanlara kötü muamele eden kim varsa kınanmalıdır. Sahipsiz gezen hayvanların da savunmasız insanlarımıza saldırıları da sık sık gözlenmektedir. Son zamanlarda yaşanan olayların varlığı hüznümüzü artırmıştır. Ne insanımızın hayatından taviz veririz ne de bir hayvana yapılan işkenceye sessiz kalırız. Hayvanlara sevgi beslemeyen birisinin insan sevgisine haiz olması beklenmemelidir.

''CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ SAYIN ERDOĞAN''



Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. 100 maddelik yeni anayasa teklifimizi paylaşmıştık. Herkes yeni bir anayasadan bahsetmektedir. Her partinin samimi bir durum muhasebesi yapmasında yarar vardır. Artık yeni bir anayasa hazırlamak milli bir vecibedir. Önerimiz 12 Eylül darbe anayasasında tadilat yapmak değildir.



6'LI MASANIN ANAYASA ÇALIŞMASI



Zillet ittifakının anayasa değişiklik önerisi tarihi geriye sarmak akıntıya karşı kürek çekmek güçlenen Türkiye'ye pranga vurmaktır. Birbirlerinin kulağını çekmek için pozisyon alanların ortak bir akılla anayasa hazırlaması ham bir hayaldir. Zillet ittifakının akıl hocası HDP'dir, PKK'dır. Bunların yapacağı anayasa yıkım anayasasıdır. 6 parti 55 defa bir araya gelmiş, kaç defa toplantılar yapmış. Dün akşam da 6’sı birden dizilmiş anayasa takdimi yapıyorlar. 6’sını bir araya getirsen bir Milliyetçi Hareket yapmaz. Bu anayasa metni Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılda 100 maddelik yeni anayasa taslak metnidir. Değerli anayasa hukuku bilim insanlarının partimizin değerli yöneticileriyle birlikte yaptıkları çalışmanın bir ürünüdür. Gelsinler bir de bunu okusunlar. Bunu gördükleri zaman en yakın çöplüğe 6’sını birden atın.

''2 YETMEZ 3 OLSUN DERSEK NE YAPACAKSINIZ?''



Bunların bir uykusunu da kaçırayım; 7 yıllık bir seçim yapılacakmış, cumhurbaşkanı bir defa görev yapacakmış. Biz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak 1 görevi tamamladık, ikincisine hazırlanıyoruz. Cumhur İttifakı milletin ittifakıysa 2 yetmez 3 olsun dersek ne yapacaksınız? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 5'er yıllık 3 dönem olsa da yeni yüzyılın 25 yılını tamamen lider ülkeye doğru hızla götürsek.''