Bahçeli'den Kıbrıs açıklaması

MHP lideri Bahçeli, Kıbrıs'ta çözümden korkan, barış ve uzlaşmadan kaçan tarafın Rumlar olduğunu söyledi. Kıbrıs'ta ortaklık devleti kurulmasının imkansız hale geldiğini belirten Bahçeli, ''İki ayrı devlet varlığı artık herkesçe kabul edilmelidir'' dedi.

NTV Haber 26.07.2021 - 14:34

Bahçeli'den Kıbrıs açıklaması

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kıbrıs sorunuyla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

Yazılı açıklama yapan Bahçeli, Kıbrıs'ta ortaklık devleti kurulmasının bugünkü şartlarda imkansız hale geldiğini belirtti.

''KIBRIS'TA ÇÖZÜMDEN KORKAN, BARIŞ VE UZLAŞMADAN KAÇAN TARAF RUMLAR''

Bahçeli, Kıbrıs'ta çözümden korkan, barış ve uzlaşmadan kaçan tarafın Rumlar olduğunu, diplomasinin ayak oyunları ile oyalama mekanizmalarının yıllardır devam ettiğini söyledi.

''KIBRIS'TA İKİ AYRI DEVLET VARLIĞI ARTIK HERKESÇE KABUL EDİLMELİDİR"

"Kıbrıs'ta ortaklık devleti kurulması bugünkü ortamda imkansız bir hale gelmiştir" diyen Bahçeli, "Kıbrıs Türklüğü kendi kaderini kendi tayin etmeye, kendi göbek bağını kendi kesmeye hazırdır, buna da kararlıdır. Kıbrıs'ta iki ayrı devlet varlığı artık herkesçe kabul edilmelidir" şeklinde konuştu.

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