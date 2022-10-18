Bahçeli'den Meclis'teki çekiçli protestoya tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Sosyal medya tehlikeli bir mecradır. Gelişmiş ülkelerde hukuki ve ahlaki sınırlarına çaıklık getirilmesi iç barış ve huzur ortamı için zaruretti. Geçen hafta basın kanunu teklifi Cumhur İttifakı'nın mücadelesi ile yasalaşmıştır. Mühim bir ihtiyaç yasalaşmıştır. Muhalefet 29. maddeyi bahane etmektedir. Halk arasında korku ve panik yayanlara cezai sorumluluk yüklemenin neresi hatalıdır?



CHP'li bir milletvekili eline çekici alıp genel kurul kürsüsünde çekiçle telefon kıracak kadar alçalabilmiştir. Sen o çekici telefona değil kafana vurursan belki ayılır kendine gelebilirsin. Bu çekiç genel kurula nasıl getirilmiştir? Çekiç de aynen bir suç unsuru değil midir? Çekicin kalaşnikoftan ne farkı vardır? Biz genel kurulda ne çekiçli eylemlere ne de teröristlere tahammül edemeyiz.



BARTIN'DAKİ PATLAMA

Üzüntümüz tarifsiz ve tanımsızdır. Devlet tüm imkanları ile seferber olmuş. Arama kurtarma çalışmaları süratla icra edilmiştir. Yangını söndürme çalışmaları da aralıksız sürdürülmüştür. Malum patlamaya yol açan kusur, ihmal ne varsa gün yüzüne çıkarılacaktır. Bu konunun takipçisi olacağız.



Patlamayı siyasi malzeme yapan kim varsa bize göre iyi niyetli değildir. Facianın faili kimse adli ve idari açıdan hesabı sorulacaktır. Sosyal medyadan olayı provoke eden hem alçak hem ahlaksızdır. Patlama yeni olmuşken Sayıştay'ın 2017-19 raporlarını servis edenlerin önü ve arkası iyice araştırılmalıdır.

Biz Sayıştay raporlarının değerini elbette inkar etmiyoruz. Es geçmiyoruz. Denetim fonsiyonunun devlet hayatındaki önemini gayet iyi biliyoruz. Hangi vatan evladı maden ocaklarında bile bile felaketlere göz yumabilir. Fırsatçılık yapanların kanında leke vardır.

Amasra'daki patlama hepimizi yakmıştır. Zillet partilerinin bu felaketi siyaset malzemesi yaparak gürültü kirliliği yapmaları utanmaz bakışın nerelere uzandığını göstermektedir. Mesele bundan sonra aynı acılarla karşılaşmamaktır. Mesele Amasra'nın gözyaşlarını silmektir. Mesele acılı ailelere sahip çıkmaktır.

KILIÇDAROĞLU'NUN ABD ZİYARETİNE TEPKİ

Türkiye'yi yabancı ülkelerede şikayet etmek şerefli bir tavır değildir. New Yokr'un en işlek caddesinde ergen gibi video çekmek mertlik değildir. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu dersini tarihten değil Türkiye düşmanlarından aldığını gözler önüne sermiştir. Dua et ki yerleşmiş ve güçlenmiş bir demokrasimiz vardır.

Tek kelime ile diyorum ki; yazıklar olsun. Zillet deyince rahatsız oluyorlar, bu Kılıçdaroğlu ve ittifakı için ne diyelim. Kılıçdaroğlu'nun ABD'de ne yaptığı, kimlerle temas kurduğu az çok bellidir. 8 saat süreyle ortadan kaybolması kuşkuludur. Gizemli 8 saat içinde neredeydin. Kimlerle fiskos yaptın. Kılıçdaroğlu 8 saatin esrarını milletimize açıklamak zorundadır.

Kılıçdaroğlu'nun değil cumhurbaşkanı olması, CHP'nin genel başkanı olması bile zuldür. Hiçbir sinsi hesap gözümüzden kaçmayacaktır. Türkiye sahipsiz ve ümitsiz, Türk milleti yarınsız ve çaresiz değildir.

AB'NİN TÜRKİYE RAPORU

AB Komisyonu'nun terörle mücadelemize yönelik haksız ithamlarını reddediyoruz. Rum ve Yunan tezlerini sahiplenen bakış açısını reddediyoruz. Rusya-Ukrayna savaşı sırasında AB yaptırımlarına Türkiye'nin katılmamasını eleştiren ucuz yaklaşımı reddediyoruz. 2022 Türkiye raporunu gıyaben yırtıp muhataplarının başına külah olarak geçiriyoruz."



