MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin milletvekillerine Meclis grup toplantısında seslendi.

Bahçeli'nin konuşmasında öne çıkan noktalar şunlar:

"Bir milleti kimliğinden, köklerinden ayırmadan vatanından koparmak bir hayaldir... Bunu yapmak isteyen dahili ve harici mihraklar, Allah'a çok şükür bugüne kadar amaçlarına ulaşamamışlardır... Bir eliyle selam verip diğer eliyle teröristlere silah tutuşturanlar, canilerdir.

Türkiye'yi terörle köşeye sıkıştıracaklarını zannedenler, kişiliksizdir ve bunlar net olarak bilinmektedir... Türk milleti teröre boyun eğmez, eğmeyecektir... Vatan müdafaasında her şehit yürekleri kavuruyor, son olarak 8 kahramanımız şehit düştü. Özellikle bu kahramanların uzman çavuş olmaları dikkat çekicidir. Bunların özlük haklarına kavuşmaları tarihi ve milli bir hedeftir. Sözümüz sözdür, seçim beyannamemizde ne söylediysek gerçekleşmesi için çalışacağız. Kahramanlar yüzüstü bırakılamaz. Hala sözleşme çilesinin reva görülmesi hak değildir...

Türkiye terörle mücadelesini sürdürmektedir. Doğrusu budur, olması gereken de budur. Milli bekamız buna kalmalıdır. En küçük taviz vahim sonuçlar doğuracaktır. Hainler nerede iseler yok edilmeleri milli gayedir.

"PKK'NIN 5 TEPE YÖNETİCİSİ YAKALANMALI"

Sayın Cumhurbaşkanı'nın 'Dünya 5'ten büyüktür' tespiti isabetlidir ama Türkiye de hain terör örgütlerinden katbekat büyük ve üstündür. Kandil'de nefret kuluçkasına yatan terör elebaşları niye yakalanamaz. Terörle mücadelede kaydadeğer gelişmeler yaşanmaktadır ama bu katillerin kökünün tümden kazınmasını istiyoruz. Uçaklarımız vurdukça kaçıyorlar. Maden Dünya 5'ten büyükse, Türkiye de her rezil örgütten üstünse PKK'nın 5 tepe yöneticisinin bir gece ansızın karga tulumba ülkemize getirilmesi önemlidir. Cemil Bayık, Murat Karayılan, Mustafa Karasu, Rıza Altun ve Bahoz Erdal'dan oluşan 5'li katil grubunun hakkından gelmek bugün değilse ne zaman olacaktır... Bunu yapmalıyız, başarmalıyız...

MENBİÇ'TEKİ GELİŞMELER VE TRUMP'A TEPKİ

Madem hainler Menbiç'e çukur kazmakla meşguller, Türkiye'ye yakışan, hazır çukur kazılmışken alayına o çukura gömmektir... ABD'nin samimi olmayan tutumuna bakarak terörle mücadeleyi sürdüremeyiz. Trump o koltukta oturdukça, ilişki ağının kurulması zordur. Dürüst ve samimi değiller. ABD Başkanı, Türkiye'yi başka ülkelerle karıştırmasın, parmak sallayarak korkuttuklarına fazla güvenmesin... Her gün ölüp ölüp dirileceğine bir gün ölürsün ama adam gibi, mükafatı Allah'tan bekleyen iman eri gibi ölürsün. Egemen bir devletin kralından haraç isteyen bir siyaset anlayışına herkes suskun kalsa da, milliyetçi hareket susmaz.

(Cemal Kaşıkçı olayı) Akibetini merak ediyoruz. Haberlerin doğru olup olmadığı teyide muhtaçtır. Eğer ortada suç varsa, suçlular belirlenmeli ve caniler cezalandırılmalıdır.

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER

Konu sadece papaz değildir, olması da mümkün değildir. Maskeye değil malum yüz ve niyetlere bakalım. Türkiye ekonomisine dipsiz bir kuyu açmak için kuyruktalar... Yaşanan ekonomik şok ve dengesizlik her insanımızı zorda bıraktı. Ekonomik sisteme saatli bomba döşediler. Amaç, sosyal çözülme, siyasal kaos; yeni hükümet sistemine karşı tetikte bekleyen ve sokağı gösteren işbirlikçilerini hareket geçirmekti. Tehdit sönmüş değildir. Çok şükür küresel baronların hesabı Ankara'da bozuldu. Mesele çok yedim az yedim meselesi değildir, ben kazandım sen kaybettin meselesi de değldir. Mesele, milli ve ekonomik bekamızın devamıdır. Başkaları gibi olsaydık, fırsat bu fırsat diyerek siyasal ranta heves ederdik...

Ekonomide sorun yok demedik, yapısal açmazlardan bahsettik. Yanlış ekonomi politiklarını yeri ve zamanı geldiğinde ifade ettik. Muhataplarımızla bunları paylaştık. Ancak bu ülkke hepimiz, bu millet bizim, bu devlet bizim. Felaket tellallığı yapan gafillere soruyorum, başımıza çığ düşerse kurtulacağınızı mı zannediyorsunuz.

MCKINSEY ELEŞTİRİLERİNE YANIT

ABD'li denetim ve danışmanlık şirketi McKinsey'le çalışılmasını yerinde bulduk. Yeni bir IMF, kayyum, kapitilasyon, Düyun-u Umumiye olmadığını söyledik. Hemen açığa düştüğümüzü söylediler. Be hey zır cahiller, pekçok faaliyeti olan McKinsey, denetim ve danışmanlık şirketidir. Akıl ve irade milli olduğu sürece ister uyar isterse iade edersiniz... Hükümet McKinsey ile yollarını ayırsa da bizim düşüncelerimiz, değerlendirmelerimiz asla değişmeyecek, tutarlı ve gerçekçi tespitlerimiz hükmünü muhafaza edecektir...

MERAL AKŞENER'E YANIT

Geçen hafta İP Genel Başkanı'nın sözleri zinicirleme tepki ve olaylara neden olmuştur. Bundan rahatsız olduğumuz çok açıktır. Bu şahıs, MHP'ye, imal ettiği zehri kusmuştur. Burada dile getireceklerimden oradaki eski ülküdaşlarımız muaftır. Kulağına kim fısıldamışsa, kimler tembihlemişse ilk grup toplantısında son derece saldırgan bir tutum sergilemiştir. Saray yancısı, saray paspası, küçük ortak demiştir...

Sosyal medyadan şahsımı etiketleyecek kadar gözü dönmüştür. Pis bir davet ve tehlikeli bir meydan okumaydı. Türkün töresinde, davet varsa icabet eden de çıkacaktır; gerçekten de çıkmıştır. Üsküdar ilçe başkanımız ve beraberindeki bir grup ülküdaşımız, evinin önünde demokratik protestolarını yaptılar. Fakat Üsküdar ilçe başkanımız ve yönetimi, genel merkeze haber vermeden eylemi yaptıklarından dolayı görevden alındılar. Ne olursa olsun tahriklere kapılmayacağız. İşin tuhaf yanı, İP Genel Başkanı'nın evinde füguranların yerini alması, tuzağın tesis edilmesidir. 'Evde iki kişiyiz' demesine rağmen, olan bitenin 3. kişi tarafından kayda alınması gözden kaçmamıştır. Kamerayı tutan el kimdir, evde kimler hangi gaye ile toplanmışlardır... Üsküdar'da tuzak kurulmuştur; CHP, HDP ve yurt dışına kaçan casuslar hemen Sütlüce savunmasına geçmişlerdir.

"DİLİ KOPARTIRIZ, ELİ KIRARIZ"

Hiçbir Türk kadının heveslenmeyeceği tahrik edici ve terbiye sınırlarını ihlal eden meydan okumalara şahitlik edilmiştir. Toplumun gözü önünde siyaset yapan bir siyasetçi, muhataplarına pencereyi açıp da 'erkekseniz gelin ulan' diyebilir mi. Bu nasıl bir şuursuzluktur. Varsa bir rahatsızlığın polisi çağırırsın, hukuka başvurursun. Siyasi erime yaşıyorlar, tükenmenin sınır hattındalar. MHP şehit ocağıdır, yancı ve paspas değildir. MHP, Türklüğün kıvancı, Türkiye'nin son kalesidir; lastik adamlarla işi olmayacaktır. Aksini söyleyenler arsızdır, edepsizdir, terbiyesizdir, MHP'nin hükmü şahsiyetine kim dil uzatırsa, kimler el kaldırırsa ya dili kopartırız ya da eli kırarız. Canı çekene ağzının payını bol bol veririz. Bir dirhem bal için bir keçi boynuzu çiğneriz. Ayağımıza basan olursa uyarıyorum, aklını başından alırız. Merak buyrulmasın, fincancı katırlarını ürkütmeye devam edeceğiz. Foyaları meydana çıkarmayı inançla sürdüreceğiz.

ÇAĞRI YAPTI: KAPI ARDINA KADAR AÇIK

İP partiden dışlanan ve horlanan, izlenen politikalardan dolayı rahatsızlık duyan; geçmişte bizlere kızgın ve kırgın olsa da pişmanlık yaşayan her arkadaşımızı kucaklıyor ve yürekten selamlıyorum. İşte kapı, ardına kadar açık. Kardeş kardeşle kavga etse de, uçurum kenarına gelince mutlaka kucaklar ve kucaklayacaktır...."