Bahçeli'den "Sözde komedyenler" çıkışı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

MHP lideri Bahçeli, 2023 seçimleri için Cumhurbaşkanı adayını henüz açıklamayan Millet İttifakı'nı hedef aldı, ''Zillet ittifakının nasıl bir adayı vardır ki yıpranmasın diye açıklamaktan imtina ediyorlar. Çıkarsın adaylarını görsünler Hanya'yı Konya'yı'' dedi.

Devlet Bahçeli, "Zillet ittifakının iddia ettiği gibi bir Türkiye tablosu olmadığını" da söyledi.

Bahçeli, TÜSİAD'ı da ''Boş yapmayın, Türk olamıyorsanız bari insan olun'' sözleriyle eleştirdi.



''ZİLLET İTTİFAKININ İDDİA ETTİĞİ GİBİ BİR TÜRKİYE TABLOSU YOK''



Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:



''Dönen dönsün, biz dönmeyiz. Engellerden yılan yılsın, biz yılmayız badirelerden. Bıkmadan gevşemeden ülkülerimizi anlatacağız. Danışarak dağları aşacağız. Ülkemizin hiçbir yerinde zillet ittifakının iddia ettiği gibi bir Türkiye tablosu yoktur.

''SAHTE MAĞDUR TİYATROLARI KURMACA KARŞILIKLI DİYALOGLAR HİÇ KİMSEYİ İNANDIRAMAZ''



Yalandan vergi alınmış olsaydı yalancı siyasetçilerin hepsi iflas bayrağını çekmekten kurtulamazdı. Sahte mağdur tiyatroları kurmaca karşılıklı diyaloglar hiç kimseyi inandıramaz. Milletimiz siyasi sahtekarlara prim vermeyecektir. Cumhur İttifakı Türkiye'nin her noktasında milleti ile oturup kalkıyor. 2023 yılında Cumhur İttifakı açık ara farkla sandıktan başarıyla çıkacaktır.

''CUMHURBAŞKANIMIZ YÜZDE 50'Yİ FERSAH FERSAH AŞAN OYLA YENİDEN SEÇİLECEK''

Zillet ittifakının şapkadan çıkaracağı aday kim olursa olsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan muazzam bir irade gücüyle yüzde 50’yi fersah fersah aşan bir oy çokluğuyla yeniden Cumhurbaşkanı seçilecektir.

''ÇIKARSIN ADAYLARINI GÖRSÜNLER HANYA'YI KONYA'YI''



Zillet ittifakının nasıl bir adayı vardır ki yıpranmasın diye açıklamaktan imtina ediyorlar. Son düzlüğe girilirken bu korkakça yaklaşımın ardında acaba bilinçli ve taktik bir geciktirme mi söz konusudur yoksa 6 artı 1 formatlı masaya hakim olduğu anlaşılan demir bir çatlak mı etkili? Çıkarsın adaylarını görsünler Hanya'yı Konya'yı. Türkiyemiz üzerinde hesabı olanlardan kim varsa hepsi zillet ittifakının arkasında sıraya girmiştir. Henüz ortak aday üzerinde anlaşamayan, lobilerin eline geçen ortak gayeleri dış güçlerin emellerine hizmet olan siyasi partilere Türkiyemizin emanet edilmesi istikbalimizin hiçe sayılmasıdır. Önündeki her taşa takılan zillet ittifakı akıntıda sürüklenen bir saldır. Eski tarz siyaset yeniye direnen eski kafa ile yeni dünyada varlık hükmünün ibrazı çok zordur.

''ÇİVİ ÇAKMAMIZ İCAP EDECEKSE...''

Bizim elimizde bir çekiç olursa çivi çakmamız icap edecekse bu çiviyi tahtaya değil zalimlerin teröristlerin hainlerin kafalarından tam orta yerine çakacağımızı herkesin bilmesinde yarar olacak.



''KÜRESEL EKONOMİ CÜCELEŞMİŞTİR''



Küresel ekonomi cüceleşmiştir. Rusya-Ukrayna savaşının neticesinde rekor kıran gıda ve enerji fiyatları küresel enflasyonu zirveye çıkarmıştır. Hayat pahalılığı kar topu gibi birike birike çığa dönüşmüştür ve halkın üzerine yuvarlanmıştır. Birleşik Krallık ordusunu komuta eden general tarafından 3. Dünya Savaşı'ndan bahsedilmesi potansiyel bir niyetin ifşası mıdır?



TÜSİAD'A TEPKİ: MİLLİ OLUN, BOŞ YAPMAYIN

TÜSİAD Başkanı işi gücü bırakıp İsveç Finlandiya'nın yanında saf tutmuş. Geleneksel politikalara dönmeliymişiz. TÜSİAD'ın menşei neresidir? Birkez olsun milli olsun Türkiye'nin tezlerine destek verin. Vermiyorsunuz bari objektif konuşun dürüst konuşun adam gibi konuşun. Boş yapmayın, Türk olamıyorsanız bari insan olun. TÜSİAD'ın selam durduğu İsveç Kandil'in finans koridoruna dönüşmüştür.



''ÜÇ KAĞITÇI DEMOKRATLARIN BİZE ANLATACAK HİÇBİR ŞEYİ YOK''



Sebze ve meyve fiyatlarını eleştirip lüks bir mekanda veya geceliği bir memurun aylığına denk gelen otelde kalanların, ne olacak bu memleketin hali diye konuşanların, meyhane devrimcilerinin böyle ekonomi olur mu diye sorup arkaya döndükten sonra yatlarla dolaşan üç kağıtçı demokratların bize anlatacak hiçbir şeyi yoktur.



''SÖZDE KOMEDYENLER'' ÇIKIŞI

Bazı diziler, gösterişe ve mübalağaya yaslanmış magazin programları, karamsarlık servis eden haberler hepimizi ve herkesi rahatsız etmektedir. Sabahın en erken saatlerinden gecenin en geç vakitlerine kadar kavgadan, kargaşadan, kutuplaşmadan, değerlerimize yönelik linç girişimlerinden başka ekranlarda hiçbir şey göze çarpmamaktadır. Gidişat iyi değildir. Netflix'te küfür ve en seviyesiz esprilerin, sözde komedyenlerin yer aldığı diziler artık haddini aşmıştır. Aile hayatı son sığınaktır. Bunun yamalanması için planlı bir propaganda devrededir. Küfür etmenin neresine güleceğiz? Kadını metalaştıran ucube dizi sahnelerinin neresini takdir edeceğiz?

"GEREKİYORSA İDAM CEZASI TARTIŞMAYA AÇILMALI"



Kapsamlı bir ruh sağlığı yasasına ihtiyaç olduğu açıktır. Mahkemeler cinayet davalarında süratle karar vermeli. Kadın cinayetleri, tecavüz suçlarında caydırıcı sonuçlar alabilmek için gerekiyorsa idam cezası bile tartışmaya açılmalıdır. Medyada kadınlara yönelik cinayetlerin tekrar gösterim ve ifşasına kesinlikle son verilmelidir. Son yıllarda yaygınlaşan, milli ve manevi değerlerimizi hedef alan dizi filmler toplumsal hayatımızı zehirlemektedir. Kadın erkek diyaloglarını yozlaştıran örnekler aile birliğimizi, toplum düzenimizi doğrudan çürütme riski taşımaktadır.''

