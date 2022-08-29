Bahçeli'den Yunanistan'a tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yunanistan'ın görev uçuşundaki Türk jetlerine radar kilidi atmasının, ileri düzeyde bir provokasyon olduğunu vurguladı. Bahçeli, "Yunanistan'ın Akdeniz ve Ege'de milletimizin sabrını zorlaması esasen yüz yıllık kuyruk acısının yansımasıdır" dedi.

Haberler - NTV Haber 29.08.2022 - 15:02

Bahçeli'den Yunanistan'a tepki

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MHP Genel Başkanı , nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Bahçeli mesajında 'ın son dönemde Ege Denizi'nde gerilimi artıran tacizlerine tepki gösterdi.

''İLERİ DÜZEYDE BİR PROVOKASYON''

’ın görev uçuşundaki Türk jetlerine S-300 hava savunma sistemi aracılığıyla radar kilidi atmasının, ileri düzeyde bir provokasyon olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Yunanistan'ın Akdeniz ve Ege’de milletimizin sabrını zorlaması esasen yüz yıllık kuyruk acısının yansımasıdır" dedi.

''ABD'NİN SESSİZ KALMASI TAM ANLAMIYLA ÇİFTE STANDARTTIR''

ABD'nin S-400 hava savunma sistemi nedeniyle 'ye yönelik yaptırımlarını hatırlatan Bahçeli, "’ın S-300 hava savunma sistemine sessiz kalınması tam ve tek anlamıyla çifte standarttır" ifadesini kullandı.

MHP lideri; mesajında, "Türk ve İslam düşmanlığı Atina yönetiminin gözünü kör etmiş, terör örgütlerine verdikleri destekle de hem insanlık vicdanını hem de uluslararası hukuku hiçe saymışlardır" ifadelerine de yer verdi.

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