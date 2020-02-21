Bahçelievler'de tekstil atölyesinde korkutan yangın

Bahçelievler'de tekstil atölyesinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. İş yerinde çalışanların olmaması büyük bir faciayı önlerken, altı katlı binanın alt katlarının ise özel okul olarak hizmet verdiği öğrenildi.

Yangın Yenibosna Merkez Mahallesi Çınar Caddesi Kavak Sokak'taki altı katlı binanın altıncı katında bulunan tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen bir sebeple çıktı.

İçeride bulunan kimyasal maddelerin alev alması sonucu yangın kısa sürede büyüdü. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çevrede yangın nedeniyle yoğun bir duman oluşurken, İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı.

Dört katı özel okul, son iki katı ise tekstil atölyesi olarak kullanılan binada çalışanların ve öğrencilerin olmaması büyük bir faciayı engelledi.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangının kesin çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangının çıkış nedeni yapılacak çalışmaların ardından belirlenecek.