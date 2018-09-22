Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin kadın kolları toplantısında konuşma gerçekleştirdi.
Bahçeli, "Gerek İdlib gerekse diğer bölgelerde yapılacak operasyonlarda sivillerin korunmasını, Türkiye'ye yönelik yeni bir göç dalgasının yaşanmamasını ülke olarak istiyoruz.
Ülkemiz yeni bir göç akının üstesinden gelemez. İdlib mutabakatı bölgemiz için memnuniyet vericidir.
20 Eylül'de toplanan MGK'da alınan kararlar son derece yerindedir, doğrudur, desteğimiz tamdır.
ABD'nin amacı kaostur, kargaşadır. Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden kanun dışı her örgütle mücadele şarttır. Teröristler imha edilmelidir" şeklinde konuştu.