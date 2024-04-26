BİM çalışma saatleri 2024: BİM ne zaman, saat kaçta açılıyor/kapanıyor?

2024 yılı itibarıyla BİM marketlerin açılış ve kapanış saatleri, hizmet almak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, BİM ne zaman, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?



BİM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇILIYOR?



BİM market, hafta içi her gün sabah saat 09.00’da başlar ve kapanış saati olan 21.00’a kadar hizmet vermeye devam eder.



Aktüel indirimler kataloğundaki ürünlerden yararlanmak isteyen vatandaşların erken saatlerde BİM'e gidip, sınırlı sayıda yer alan ürünleri alması gerekiyor.



BİM SAAT KAÇTA KAPANIYOR?



BİM marketleri akşam saat 21.00'e kadar hizmet vermektedir. Kapanış saati bazı BİM marketlerinde dakika olarak değişiklik gösterebilir.