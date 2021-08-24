Bakan açıkladı: Kazdağları'ndaki yangın kontrol altında

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Kazdağları'nın eteklerinde bulunan Kavurmacılar Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda dün sabah saatlerinde başlayan yangının söndürülmesi için ekipler yoğun çaba harcadı. Alevlere havadan ve karadan müdahale edildi.

Söndürme çalışmasına 37 arazöz, 328 işçi ve personelin yanı sıra 17 helikopter katıldı. Akşam havanın kararması nedeniyle havadan yapılan müdahaleye ara verildi.

Ekipler, gece boyu karadan alevlerle mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla 17 helikopter yeniden devreye girdi.



YANGIN KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yangının bugün saat 11.30 itibarıyla kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

