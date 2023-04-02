Bakan Akar: 3 ayda 340 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden en çok etkilenen iller arasında yer alan Hatay'daki faaliyetlerine devam ediyor.

Bakan Akar, "Bu toprakların bizlere vatan olması için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden şehitlerimiz, tüm başarılarımızdaki aslan payına sahiptir. Onların hatıralarını yaşatmak boynumuzun borcudur." ifadesini kullandı.

3 AYDA 340 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Akar, terörle mücadeleye ilişkin şu değerlendirmelerde de bulundu.

"Terörle mücadele artan bir şiddette, tempoda, taarruzi bir ruhla, azim ve kararlılıkla devam ediyor." ifadelerini kullanan Bakan Akar, "Mehmetçik son 3 ay içinde 340 teröristi etkisiz hale getirdi." dedi.

Akar, şöyle devam etti:

Bunların arkasında kim olursa olsun, ister silah, ister helikopter, ister mühimmat, ister para versinler, teröristleri etkisiz hale getirmekte kararlıyız. Terörist neredeyse hedefimiz orası. İnanıyoruz ki asil milletimizin sevgisi, güveni ve duası bizimle beraber oldukça bizim yenemeyeceğimiz zorluk, aşamayacağımız engel yok. Bizim binlerce yıllık tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi mesleki değerlerimizle birlikte, anayasa çerçevesinde, yasalar doğrultusunda mücadelemiz aralıksız sürüyor.