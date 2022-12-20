Bakan Akar: Kimseden izin almamız söz konusu değil

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bir İtalyan gazetesinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar, Terör örgütü PKK/YPG, Türkiye’nin huzur ve güvenliğini hedef aldığını belirtti. "Ülkemizin ve sınırlarımızın korunması için BM Şartı’nın 51. Maddesi’nden kaynaklanan meşru müdafaa hakkımızı kullanıyoruz" diyen Bakan Akar, "Bunu yaparken de kimseden izin almamız söz konusu değil" ifadesini kullandı.



Öte yandan dost ve müttefik ülkelerden terör örgütüyle tüm bağlarını kesmeleri gerektiğini ifade etti. Akar, "Mücadelemizde samimi dayanışma ve iş birliği içinde olmalarını diliyoruz" dedi.

"HIZLANDIRMAK İSTİYORUZ"

Akar, İtalya-Fransa ortaklığı SAMP-T hava savunma sistemine ilişkin soruya da yanıt verdi.

"SAMP-T Hava Savunma Sistemi projesini kesinlikle hızlandırmak istiyoruz" diyen Bakan Akar, "Ayrıca, sahada test edilmiş Türk savunma sanayisi ürünleri, ikili iş birliği için yeni fırsatlar sunuyor" diye konuştu.