Kastamonu merkezli rüşvet operasyonunda 10 kişi tutuklandı

Kastamonu merkezli 5 ilde kamu kurum ve kuruluşlarında dolandırıcılık, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla gözaltına alınan 24 kişiden 10’u tutuklandı.

Kastamonu merkezli rüşvet operasyonunda 10 kişi tutuklandı
Foto: Arşiv

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda kamu kurum ve kuruluşlarında dolandırıcılık, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma iddiasıyla 32 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Kastamonu merkezli Ankara, Çankırı, Zonguldak ve Isparta’da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu’da emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli sorgularının ardından serbest bırakılırken, 24 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan 24 şüpheliden B.Y., C.Y., M.M.Y., İ.P., E.K., S.Y., M.B., E.Ö., C.G. ve S.T. tutuklanırken, 14 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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