Bakan Akar: 'Sınırlardan sığınmacı akını' iddiaları gerçek dışı

Bakan Akar, buradaki inceleme ve denetlemelerinin ardından da 1100 rakımlı Denizgören Hudut Karakolu'na geçti. Karakola gelişinde ve gözetleme kulesinde hudut tekmili alan Akar, herhangi bir yasa dışı geçiş teşebbüsünün olup olmadığı sorusuna ''Hayır.'' yanıtı aldı.



''10 BİN 633 SURİYELİ GERİ DÖNDÜ''



Bakan Akar, bölge halkının da Suriye'den sığınmacı akını olduğu iddialarını yalanladığını belirterek şöyle konuştu:



"Bazı fitne fesat yuvaları 'sınırlardan sığınmacı akını' olduğuna dair iddiaları ortaya attılar. Bu iddialar tamamen gerçek dışıdır. Ne sınır kapısından ne de sınır hattından geçiş var. Konuyla ilgili yetkililerden bilgi aldık, yerinde incelemelerde bulunduk.

Türkiye'ye yoğun geçiş olduğu iddiasının aksine, tek yönlü yani Türkiye'den Suriye'ye doğru Suriyeli vatandaşların geçtiğini ifade ettiler. Depremde ailesini, kaldıkları yerleri kaybeden Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarına gönüllü olarak döndüklerini belirttiler. Depremden sonra 10 bin 633 Suriyeli topraklarına gönüllü olarak dönmüştür. Dolayısıyla aldığımız bilgiler kapsamında, kitle halinde ne hudutlardan ne de sınır kapılarından ülkemize geçiş söz konusudur.'' NTV’yi sosyal medyadan takip edin