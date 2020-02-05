Bakan Akar, Yunan mevkidaşı Panagiotopoulos ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile görüştü. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Akar ve Panagiotopoulos'un telefonla bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.



Karşılıklı savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmede, 12-13 Şubat 2020'de Brüksel'de yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı ile 17-21 Şubat 2020'de Yunanistan'da gerçekleştirilecek Güven Artırıcı Önlemler toplantısına yönelik hazırlıkların ele alındığı ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

