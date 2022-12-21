Bakan Akar: Yunanistan saldırgan tavırlarına devam ediyor





Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı, Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze'nin katılımıyla Kayseri'de gerçekleştirildi.



"Üçlü Görüşme Sonuç Bildirgesi"nin imzalanmasının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Bakan Akar, Yunanistan’ın planlı NATO tatbikatında Türk uçaklarına radar kilidi atmasına tepki gösterdi. Akar, "Bu düşmanca tavır Yunanistan'ın NATO'nun temel ilke ve değerlerini hiçe sayacak boyutta küstahlaştığını göstermektedir. Bizim beklentimiz Yunan siyasilerin iç politik amaçlarla uzlaşmaz ve kışkırtıcı tavırlarından derhal vazgeçmeleri" dedi.



Türkiye'nin barış için çaba gösterdiğini ancak Yunanistan'ın saldırgan politikalarına devam ettiğini söyleyen Bakan Akar, Türkiye barış ve istikrar için böylesine gayret gösterirken komşumuz Yunanistan ise istikrarsızlığı körükleyen provakatif eylem ve söylemleriyle yayılmacı ve saldırgan politikalarına devam etmekte ve her geçen gün bunlara yeni provakasonlar eklenmektedir. Bu konuda başta ABD olmak üzere diğer NATO müttefiklerimizin tarafsız, objektif, makul, mantıklı yaklaşımını beklediğimizi de burada özellikle ifade etmek istiyorum." diye konuştu.



"ERMENİSTAN FIRSATI İYİ DEĞERLENDİRMELİ"



Küresel ve bölgesel düzeyde risk, tehdit ve tehlikelerin artığı günümüzde üç ülke arasında tesis edilen işbirliğinin tüm ülkelere örnek olacak nitelikte olduğunu vurgulayan Akar, "İnanıyorum ki geliştirdiğimiz dostluk, dayanışma ve işbirliği, bölgede kalıcı barış ve istikrara olumlu katkılar sağlayacaktır." dedi.



Ermenistan'ın uzatılan barış ve dostluk elini tutmasının gerekliliğine vurgu yapan Akar, "Ermenistan bu fırsatı iyi değerlendirmelidir. Ermenistan ateşkes ihlallerinden kaçınırsa, ateşkes anlaşmasına uyarsa, barış ve istikrarın parçası olabilir. Bunu temenni ediyoruz. Bölgede barış ve huzurun tesis edilmesi ve kalıcı hale getirilmesi tüm bölge ülkelerinin güvenliğine ve ekonomik refahına katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

