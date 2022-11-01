Bakan Akar'dan 'tahıl' diplomasisi

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın 'tahıl' diplomasisi devam ediyor.

Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ve Altyapı Bakanı Kubrakov'la görüşmesinde tahıl sevkiyatı girişiminin çatışma koşullarından ayrı tutulması gerektiğini ifade etti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile telefonda ayrı ayrı görüştü.

'GIDA KRİZİNE BÜTÜK KATKI SAĞLADI'

Tahıl sevkiyatına ilişkin son durumun ele alındığı görüşmede Bakan Akar, bugüne kadar yaklaşık 10 milyon ton tahılın ihtiyacı olanlara sevk edilerek küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan ve sorunların iş birliği ve diyalogla çözülebileceğini gösteren tahıl girişiminin sürdürülmesinin büyük önem taşıdığını kaydetti.

'ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Karadeniz koridorunun tahıl nakli için kara yolundan çok daha hızlı ve elverişli olduğunu vurgulayan Akar tarafından "Tamamen insani bir faaliyet olan tahıl sevkiyatı girişiminin, çatışma koşullarından ayrı tutulması gerektiği, başta Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Türkiye'nin bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda her seviyede bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceğiz" ifade edildi.



Rusya, Karadeniz tahıl koridoru boyunca deniz ulaşımını askıya aldıklarını "Ukrayna ordusunun tahıl koridorunu Rusya'ya yönelik askeri operasyonlarda kullanması nedeniyle bu koridordan gemi geçişleri kabul edilemez" sözleriyle duyurmuştu.

'ANLAŞMADAN ÇEKİLMEDİK, ASKIYA ALDIK'

Ukrayna'nın tahıl koridorunu askeri amaçlarla kullandığı savunulan Rus görüşünde, gelişmelerin bu şekilde devam etmesi durumunda tahıl koridorundaki herhangi bir nesnenin güvenliğini garanti etmenin imkansız olduğu vurgulandı.

Rusya'nın Karadeniz Girişimi'nden çekilmediği ama anlaşmayı askıya aldığı belirtildi.

'BM VE TÜRKİYE İLE DEVAM EDECEĞİZ'

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ise Rusya kararının ardından ''BM ve Türkiye ile mutabakata uygun devam edeceğiz'' demişti.