Bakan Bozdağ: Finlandiya'da 12, İsveç'te 21 teröristin dosyaları bekliyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İspanya'nın başkenti Madrid'de Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan mutabakata ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin NATO'nun, Avrupa Konseyi'nin ve çok sayıda uluslararası örgütün üyesi olan bir ülke konumunda bulunduğunu ifade eden Bozdağ, NATO'nun bir güvenlik örgütü olduğunu vurguladı.



Türkiye'nin başta PKK, FETÖ, DHKP-C, PYD, YPG ve DAEŞ olmak üzere terör örgütleriyle mücadele ettiğini belirten Bozdağ, NATO'nun güvenliğinin üye ülkelerin güvenliğinin sağlanmasıyla temin edilebileceğini kaydetti.



Bakan Bozdağ, şöyle devam etti:



"Görüyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa, İsveç dahil olmak üzere pek çok ülke terör örgütlerine aleni bir şekilde destek veriyorlar uzunca bir zamandır. PYD ve YPG'nin, PKK'nın farklı versiyonları ve PKK olduğunu bildiği halde binlerce TIR oraya silah aktardılar ve bunu gizlemeden yaptılar. Eğitimler, başka şeyler yapılıyor. Türkiye haklı olarak, 'Madem NATO üyesiyiz bizim aleyhimize yapılan bu terör faaliyetlerini sizin desteklemeniz bu çatının doğurduğu hukuka aykırıdır' diye her defasında ifade etti. Onlar dinlediler, 'Gereğini yapacağız' dediler ama bugüne kadar maalesef gereken yapılmadı."

''FİNLANDİYA'DA 6 PKK'LI, 6 FETÖ'CÜ, İSVEÇ'TE 10 FETÖ'CÜ, 11 PKK'LININ DOSYALARI BEKLİYOR''

Bir gazetecinin teröristlerin iadesi konusunda yeni bir adım atılıp atılmayacağına yönelik sorusu üzerine Bozdağ, iade dosyalarının daha önceki dönemlerde gönderildiğini hatırlattı.



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, şunları kaydetti:



"Onlardan bu mutabakat metni çerçevesinde bu başvurularımızın gereklerini yapmalarını isteyeceğiz. Zaten başvurularımız var. Onlara ayrıca bir yazı yazarak bu mutabakat çerçevesinde verdikleri sözlerin gereği, hem Finlandiya'da 6 PKK'lı, 6 FETÖ'cü terörist, İsveç'te ise 10 FETÖ'cü, 11 PKK'lı teröristin dosyaları, ilgili ülkelerin Adalet Bakanlıklarında bekliyor. Şimdi bu mutabakattan sonra biz de Adalet Bakanlığı olarak bunların iadesi hususunu yeniden kendilerine yazacağız ve hatırlatacağız. Yeniden bir dosya göndermemize gerek yok. Dosyalar orada, sözlerinin gereğini yerine getirmelerini bir kez daha isteyeceğiz."

4'LÜ ZİRVE SONRASI MUTABAKAT

NATO zirvesinden önce Türkiye-Finlandiya ve İsveç liderlerinin görüşmesinden mutabakat çıktı.

Türkiye'nin güvenlik endişeleri konusunda İsveç ve Finlandiya ile mutabakat imzalandı, iki ülkenin NATO üyeliğinin önü açılmış oldu.



İsveç ile Finlandiya, PKK ve uzantılarıyla mücadele konusunda Türkiye ile tam işbirliği taahhüdünde bulundu. Terörizmin tüm biçimleriyle mücadelede türkiye ile dayanışma sergileme sözü verildi.

Buna göre iki ülke, PYD/YPG ve FETÖ'ye destek sağlamayacak, terörizmle mücadele için yerel mevzuatlarını güçlendirecek.



İsveç ve Finlandiya, PKK ve paravan örgütlerinin para toplama ve eleman devşirme faaliyetlerine yönelik soruşturma başlatacak ve bunları yasaklayacak.



Türkiye'ye yönelik terör propagandasının engellenmesi de mutabakatın maddeleri arasında. Buna göre, Türkiye’ye yönelik şiddeti kışkırtan faaliyetler dahil olmak üzere, terör örgütlerinin propagandası amacıyla iki ülke yasalarının istismar edilmesini engelleyecek.



İsveç ve Finlandiya, savunma sanayii konularındaki ulusal mevzuatlarını ve uygulamalarını düzenleme taahhüdünde de bulundu. Türkiye, Finlandiya ve İsveç aralarında artık hiçbir silah ambargosu bulunmadığını teyit etti.



Terör ve örgütlü suçlarla mücadele konusunda istihbarat paylaşımı mekanizması kurulması da kararlaştırıldı.



İki ülke, terör zanlılarına dair sınır dışı veya iade taleplerini ivedilikle ve bütün boyutlarıyla işleme koyma ve Türkiye ile iade ve güvenlik işbirliğini geliştirmek için gerekli ikili düzenlemeleri yapma sözü de verdi.