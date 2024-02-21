Bakan Fidan G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brezilya'da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanları düzeyinde G20 Toplantısı için Brezilya'nın Rio kentine gitti.

Bakan Fidan G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brezilya'da

G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, bugün ve yarın ana Rusya Ukrayna savaşı ile İsrail'in Şeridi'ne saldırıları olacak.

Dışişleri Bakanı 'ın da katılacağı toplantıda Gazze'deki insani krize ve İsrail'in saldırılarına dikkat çekilecek.

Bakan Fidan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yetersiz kalmasına da değinecek.

Fidan, bazı ülkelerin Dışişleri Bakanları ile ikili görüşmeler de yapacak.

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