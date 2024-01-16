Bakan Fidan: Kızıldeniz'de, Irak'ta ve Suriye'de olanlar girdabın ön habercisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kızıldeniz, Suriye ve Irak'ta yaşananların Gazze'deki savaş sarmalının giderek daha büyük bir girdaba dönüşeceğinin ön habercisi olduğunu söyledi.

Bakan Fidan: Kızıldeniz'de, Irak'ta ve Suriye'de olanlar girdabın ön habercisi

İsrail'in Gazze saldırıları 102'nci gününe girerken 'tan patlama sesleri yükseldi.

İran, Irak'taki bazı noktaları füzeyle vurdu. İran Devrim Muhafızları vurulan hedeflerin İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'a ait üsler olduğunu iddia etti.

Dışişleri Bakanı , Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuyla ilgili soruları yanıtladı.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

GAZZE SAVAŞININ YAYILMA RİSKİ

''Gazze'deki katliam devam ederken bölgesel yaygınlaşma riskini dile getirmiştik. Tüm uluslararası toplumu bir kez daha kalıcı ateşkes çalışmalarına destek olmaya davet ediyorum.

İRAN'DAN ERBİL'E FÜZE SALDIRISI

Kızıldeniz'de Irak'ta ve 'de olanlar Gazze'de başlayan savaş sarmalının giderek daha büyük bir girdaba dönüşeceğinin ön habercisi olduğunu görmek yanıltıcı olmasa gerek.''

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...