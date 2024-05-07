Bakan Göktaş: Aile Sosyal Destek Programı ile 7,4 milyon haneye ulaştık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da "Türkiye ile Macaristan'ın Aile Yapısının Güçlendirilmesine Yönelik Özgün Yaklaşımlar Paneli"ne katıldı.

Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Janos Csak da panelin katılımcıları arasında yer aldı.

AİLENİN KORUNMASI VİZYON BELGESİ



Bakanlık olarak aile yapısını güçlendirecek sosyal politika ve hizmetleri sağlam temellere inşa etmek için çalıştıklarını vurgulayan Bakan Göktaş, 'Güçlü Kadın', 'Güçlü Aile', 'Güçlü Türkiye' anlayışıyla gerek yurt içinde gerekse yurt dışında faaliyet yürüttüklerini söyleyerek, "Bu kapsamda bizlere önemli bir rehber olacak 8'inci Aile Şurası'nın kararlarını bu hafta içinde milletimizle paylaşacağız. Şura kararlarını destekleyecek, 'Ailenin Güçlenmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nı da 15 Mayıs'ta kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.



"1,8 MİLYON GENCİMİZE EĞİTİM VERDİK"



Aile yapısının sağlamlığının, toplum için denge ve güven unsuru olduğunu ifade eden Bakan Göktaş, 6 Şubat'taki deprem felaketinden etkilenen tüm aile bireyleri için psikososyal destek çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini belirterek, aileyi tehdit eden sorunlardan birinin de bağımlılık olduğunu vurgulayıp şöyle konuştu:



"Bu kapsamda bugüne kadar 1,4 milyon kişiye eğitim vererek bağımlılıkla mücadelede ailelere destek oluyoruz. Politikalarımızın güçlü bir uygulaması olan Aile Sosyal Destek Programı'yla ihtiyaçları sahada tespit ediyoruz. Bu kapsamda 7,4 milyon haneye ulaştık. Ayrıca aile içi iletişimi geliştirmek amacıyla Aile Eğitim Programı ile 4,2 milyon kişiye, Evlilik Öncesi Eğitim Programı sayesinde ise 1,8 milyon gencimize eğitim verdik. Geleceğin Türkiye'sini inşa edecek nesilleri yetiştirecek yegane kurumun aile olduğuna inanıyoruz.

SIFIR FAİZLİ 150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ



Bu kapsamda gençlerimizin aile kurmalarını desteklemek ve onları her türlü sosyal riske karşı korumak için Aile ve Gençlik Fonu'nu kurduk. Bu fonla genç çiftlerimize faizsiz kredi desteği sağlıyoruz. Bu vesileyle mayıs ayı içerisinde başvuruları kabul edilen gençlerimizle ödemeleri yapacağımızın müjdesini de paylaşmak istiyorum. Ülkemizin doğal kaynaklarından elde edilen gelirleri ülkemiz gençlerinin geleceği için sunmaya devam edeceğiz."



"AİLEYİ KORUMAK EN ÖNEMLİ ÖNCELİK"



Bakan Göktaş ve Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Csak, panelin ardından Bakanlık'ta bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakan Göktaş, panelin 2 ülkenin politika yapıcıları ve uzmanlarına, aile kurumunun karşı karşıya kaldığı zorlukları istişare etme imkanı sağladığını ifade etti. Göktaş, gerek Türkiye gerekse Macaristan olarak aile yapısını güçlendirmeye yönelik yürüttükleri yenilikçi programları incelediklerini ve ulaştıkları sonuçları değerlendirdiklerini dile getirdi.



Ülkelerin ailenin güçlendirilmesi hedefinin milletler için bir beka meselesi haline geldiği noktasında görüş birliğine ulaştığını aktaran Bakan Göktaş, "Bu hedefimiz, sosyal politikalarımızın merkezinde belirleyici bir rol oynamaya devam edecek. Bütün dünyada meydana gelen ekonomik ve sosyopolitik dalgalanmaların ailelerin gelecek planlarını önemli ölçüde etkilemiştir. Bu durum karşısında ülkelerin geleceği açısından aileyi her türlü tehlike ve tehdide karşı korumak en önemli öncelikleri haline gelmiştir." dedi.



"AİLE VE BİREYİN DAYANIKLILIĞINI ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"



2 ülke arasında 2023 Aralık ayında 'Sosyal Hizmetler Alanında İş Birliği Mutabakatı' imzaladıklarını söyleyen Göktaş, "Bu mutabakatla aileyi korumaya ve güçlendirmeye yönelik sosyal politika geliştirme kapasitemizi güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Bunun yanı sıra çocuk hakları, kadının sosyal ve ekonomik statüsünün geliştirilmesi, birlikte çalışacağımız önemli konular arasında yer alıyor. Önümüzdeki süreçte bu mutabakat çerçevesinde başarılı çalışmalara imza atacağımıza yürekten inanıyoruz. Sosyal politika yapıcılar olarak 50 sene, 100 sene sonrayı konuşuyorsak sosyal dokunun nasıl şekilleneceğini öngörmek ve buna göre adımlarımızı belirlemek durumundayız. Bu anlamda kapsamlı ve etkili sosyal destek mekanizmaları ile ailenin ve bireyin dayanıklılığını artırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.



"ÖNCELİKLİ ORTAĞIMIZ TÜRKİYE"



Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Janos Csak ise aile hayatının temelinin medeniyet olduğunu söyledi. Bakan Göktaş ile yaptıkları ikili görüşmede, ailenin güçlendirilmesine yönelik önerilerde ve fikir alışverişinde bulunduklarını kaydeden Csak, Macaristan'da ailelerin daha güçlü olmasına ve demografik değişikliklerin oluşturduğu tehditlere karşı aile yapısını korumaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Türkiye ile bu konudaki planlarının ikili iş birliğinin ötesine geçtiğine dikkati çeken Csak, "Biz Macarlar, aile politikasının sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için sesimizi yükseltiyoruz. Geçmişine değer vermeyen, geleceğine de değer vermez. Macar hükümeti aileyi merkeze alan ülkelerle iş birliği yapıyor. Öncelikli ortağımız, Türkiye'dir. Bundan sonraki ortak çalışmalarımıza büyük ümitlerle bakıyorum." diye konuştu.