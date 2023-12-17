Bakan Göktaş: Yeni yılda 2 bin 392 engelli ataması yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Genel Kurulu’nda, bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2024 Yılı Bütçesinin sunumunu yaptı.

Bakanlığın icraat, hedef ve projelerini anlatan Göktaş, Kahramanmaraş merkezli 11 ili ilk günden itibaren, engelli, yaşlı, çocuk ve kadınlardan oluşan 2 bin 610 kişiyi güvenli bölgelerdeki kuruluşlara yerleştirdiklerini aktardı. Bakan Göktaş, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları kanalıyla vatandaşlarımıza 1,8 milyar lira nakdi bağış gönderdik. 88 aynî bağış deposu, 300 sosyal market, 27 giyim ve bebek bakım ünitesi, 14 mobil sosyal market TIR'ı, tertip ettiğimiz 487 uçuş seferiyle vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşıladık. Bölgeye ulaştırılan 33 binden fazla yardım TIR'ını aynî bağış depolarına yönlendirdik. Ailesinden ayrı düşmüş, refakatçisi olmayan bin 912 çocuğa milletimiz adına biz sahip çıktık" dedi. Bakan Göktaş, deprem bölgesini yalnız bırakmadıklarını bundan sonra da aynı hizmetleri götürmeye devam edeceklerini kaydetti.



"ŞURA KARARLARINI OCAK AYI İÇERİSİNDE PAYLAŞACAĞIZ"



Bakan Göktaş, aileyi koruma ve güçlendirme politikalarına yön verecek 8. Aile Şurasını geniş bir katılımla gerçekleştirdiklerini belirterek, “Şura kararlarını da ocak ayı içerisinde milletimizle paylaşacağız” dedi.



"2024’ÜN İLK ÇEYREĞİNDE AİLENİN GÜÇLENMESİ VİZYON VE EYLEM PLANINI AÇIKLAYACAĞIZ"



2024’ün ilk çeyreğinde ‘Ailenin Güçlenmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planını’ açıklayacaklarını dile getire Bakan Göktaş şöyle devam etti:



"Bu eylem planıyla aileyi; çevre, iklim değişikliği, dijitalleşme ve demografik değişimlerin olumsuz etkilerine karşı güçlendirmeye yönelik farkındalık çalışmaları yürüteceğiz. Sadece ülkemizde değil, yeni dönemde uluslararası bağlamda da aileyi güçlendirme çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu kapsamda Türk devletleriyle yapacağımız ‘Türk Dünyası Aile Bakanları Zirvesi’ ve ‘Türk Dünyası Aile Çalıştayı’ ile aile odaklı hizmet, eğitim ve araştırma konularında iş birliklerimizi geliştireceğiz."



AİLE VE GENÇLİK FONU



Bakan Göktaş, yasayla kurulan Aile ve Gençlik Fonu’na ilişkin, "Bu fonla Türkiye’nin yeraltı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacağız. Gençlerimizi, evlilik süreçlerinde destekleyecek, onları sosyal risklerden korumaya yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti sunacağız. Bunun yanı sıra kendi işini kurmak isteyen gençlerimizin girişimlerine ve projelerine destek olacağız" açıklamasında bulundu.



Bakan Göktaş, ilk uygulamalarını deprem bölgesinden başlatacaklarını duyurarak, "Fonu, kısa bir süre içerisinde tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye’de yaygınlaştıracağız. Gençlerimizin istikbali için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.



Koruyucu aile programıyla 9 bin 655 çocuğun aile şefkatiyle büyüdüğünü vurgulayan Bakan Göktaş, "Her bir çocuk için ailelere 5 bin 705 lira destek sağlıyoruz. Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde yürüttüğümüz ‘Gönül Elçileri Projesi’ ile koruyucu aile programını daha da yaygınlaştırıyoruz. Bunun yanı sıra ‘Evlat Edinme’ hizmetiyle 19 bin 496 çocuğu sıcak bir yuvaya kavuşturduk" bilgilendirmesini yaptı.



DEVAM EDEN PROJELER



Bakan Göktaş, bakanlığının devam eden projelerini de şöyle anlattı:



"Bugüne kadar devlet korumasında yetişmiş 61 bin 480 gencin kamuda istihdam edilmesini sağladık. Bu yıl sonuna kadar bin 44 gencimizin atamasını gerçekleştireceğiz. Bursa, Kahramanmaraş ve Hatay’da hizmete açtığımız gündüzlü çocuk hizmet birimi olan Çocuk Yaşam Merkezlerimizi yaygınlaştırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çocukların dijital dünyanın sunduğu imkanlardan faydalanabilme, zararlı içerikleri tanıma becerilerinin arttırılması için çocuklara akran destekli öğrenme tekniği ile Dijital Okuryazarlık eğitimi verdik. Çocukları her türlü zararlı içerikten ve yayından korumak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."



2 BİN 392 ENGELLİ ATANMASI



Bakan Göktaş, son 21 yılda kamuda engelli memur sayısını tam 12 kat artırdıklarını belirterek, "68 bin 108 engelli vatandaşımızı kendileri için uygun olan kadrolara atadık. Bu yıl şubat ayında 2 bin 323 engelli vatandaşımızın atamalarını gerçekleştirmiştik. Yeni yılın ilk ayında 2 bin 392 engelli atamasını da gerçekleştireceğimizin müjdesini milletimizle paylaşmak isterim" açıklamasında bulundu.



"KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE SİYASET ÜSTÜ BİR MESELEDİR"



Bakan Göktaş, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda yapılan eleştirilere ilişkin de şöyle dedi:



"Kadına yönelik şiddetle mücadele siyaset üstü bir meseledir. Biz bu konuya her zaman bu anlayışla yaklaştık. Bu soruna asla müsamaha göstermedik, göstermeyeceğiz. Şiddete maruz kalan, şiddet riski taşıyan herkesi koruma altına alıyoruz. 81 ilde avukatlarımızla kadın, çocuk ve aile bireylerine yönelik her türlü tehdit, şiddet, istismar ve ihmal vakalarının hukuki süreçlerini büyük bir titizlikle takip ediyor, davalarda mağdurların yanında yer alıyoruz. Şunu özellikle vurgulamak isterim ki, kadına yönelik şiddetle mücadele topyekun yürütülmesi gereken bir mücadeledir. Bu, hepimizin sorumluluğundadır. Şiddeti ortadan kaldıracak değerler sevgi, saygı ve merhamettir. Bu değerleri, toplumun her alanında çarşıda, pazarda, okulda, ailede, iş yerlerinde, sporda, sanatta, doğada hakim kılabildiğimiz müddetçe şiddet asla hiçbir yerde barınamaz. Aksi takdirde de karşısında önce bizi bulacaktır. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın."



Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının yanında olmaya, onları hayatın her alanında desteklemeye devam etiklerini bildiren Göktaş, 6 Aralık’taki atamayla şehit yakını, gazi ve gazi yakını 49 binden fazla kişinin kamuda istihdamını sağladıklarını vurguladı.



Muharip gazilerin şeref aylıklarını eşitlediklerini belirten Göktaş, hak sahibi şehit yakını ve gazilere bugüne kadar 570,8 milyon lira ödeme yaptıklarını bildirdi. Bakan Göktaş, geçen ay 2 bin 863 şehit yakını ve gazinin toplu ödeme talebini gerçekleştirdiklerini aktardı.



Bugün 612 Aile Destek Merkezi (ADEM) ve 108 Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) ile kadınların sosyal, kültürel, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağladıklarını kaydeden Göktaş, "İhtiyaç sahibi ailelerin yaşam standartlarının iyileştirmesine katkıda bulunmak için başlattığımız Türkiye Aile Destek Programını 1 yıl daha uzattık. Bu programla ülkemizin imkanlarını, ihtiyaç sahiplerini kuşatacak şekilde yapılandırdık. Ayrıca çocuklu hanelere de ilave çocuk desteği ödemesi yapıyoruz. Bugün itibariyle program kapsamında ailelere toplam 60 milyar lira destekte bulunduk" dedi.



SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAK



Bakan Göktaş, "Yakın zamanda Bakanlığımıza sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğiz" açıklamasına bulundu.