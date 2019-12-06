Bakan Gül'den Ceren Özdemir cinayeti açıklaması

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ordu'da işlenen Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili değerlendirme yaptı.

"Acımız çok büyük. Ceren yavrumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum" diyen Gül'e, katilin, kapalı cezaevindeki yoğunluk nedeniyle açık cezaevine nakil edildiği iddiaları soruldu.

Bu tür hadiselerin yaşanmamasının ortak dilekleri olduğunu belirten Gül, "Açık cezaevinde infazını yaparken 2 Aralık’ta firar ettiği anlaşılıyor. Savcılık tarafından yakalama kararı çıkarılıyor. Polis yakalamaya çalışırken cinayeti işliyor. İki polisimizi de yaralıyor cani. Onlara da şifa diliyorum, geçmiş olsun....

Ceren Özdemir

Başsavcılığmız konuyu tüm yönleriyle soruşturuyor. Adli yönden titizlikle çalışmalar devam etmiş ve tutuklanmıştır. Yargı hak ettiği cezayı verecektir. Bakanlık olarak da kurum olarak da idari soruşturma yapılıyor. Açığa alınması ve firarında mavzuata aykırılık ve ihmal olup olmadığı soruşturuluyor.

Türkiye'de açık ve kapalı cezaevi uygulamaları yeni değil, geçmişten bu yana uygulamalar var... Burada bir düzenleme olacaksa bu parlemantonun takdirinde. Açık cezaevinin koşulları bugün belirlenmedi. Bu sistemin uygulamarıyla ilgili, yaşanan hadiselere bakılarak, gözden geçirmeler olacaktır..."

Bakan Gül ayrıca, şiddeti önlemede 6284 sayılı kanuna gönderme yaparak, "Kadınlara verilen hakların daha da geliştirilmesi ortak tavır... Barolar Birliği ile konuşuyoruz, kadına, her zaman yanında olacak bir avukat desteği vereceğiz..." şeklinde konuştu.