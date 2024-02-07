Bakan Güler, Barzani ile görüştü

Görüşmede, terörle mücadele, Türkiye'nin Irak sınırındaki PKK terör örgütü varlığı ile son dönemde yaşanan terör saldırıları ve bölgesel gelişmeler ele alındı.



Bakan Güler ve beraberindeki heyet dün de Irak'ın başkenti Bağdat'ta Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ve Irak Savunma Bakanı ile terör gündemli görüşmeler gerçekleştirmişti.

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