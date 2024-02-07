Bakan Güler, Barzani ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'taki resmi temasları kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile Erbil kentinde bir araya geldi.

Bakan Güler, Barzani ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 'a kritik bir ziyaret gerçekleştiriyor.

Bağdat'ın ardından 'e geçen Bakan Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın da yer aldığı heyet, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

Bakan Güler, Barzani ile görüştü - 1 Yaşar Güler ve Neçirvan Barzani

Görüşmede, terörle mücadele, 'nin Irak sınırındaki PKK terör örgütü varlığı ile son dönemde yaşanan terör saldırıları ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Bakan Güler ve beraberindeki heyet dün de Irak'ın başkenti Bağdat'ta Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ve Irak Savunma Bakanı ile terör gündemli görüşmeler gerçekleştirmişti.

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