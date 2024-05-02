Seyhan Nehri'nde kayıp kişiden acı haber

Adana'da dün Seyhan Nehri'ne atlayarak kaybolduğu ihbarı yapılan erkeğin cansız bedenine ulaşıldı. 45 yaşındaki F.S.’ye ait olduğu belirlenen ceset morga götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Seyhan Nehri'nde kayıp kişiden acı haber

Merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde Seyhan Nehri üzerinde yayaların kullandığı Yavuzlar Köprüsü'nden bir erkeğin suya atlayıp bir süre yüzdükten sonra gözden kaybolduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler, bölgede arama çalışması başlattı.

2 saatten uzun süre arama yapan dalgıç polisler, suya atlayan kişiye ulaşamadı. Havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışma, sabahın erken saatlerde yeniden başladı.

Öğle saatlerinde nehrin 3 metre derinliğinde balçık ve yosunla kaplı suda cesede ulaşıldı. Cesedin F.S’ye ait olduğu saptandı. F.S.'nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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